Bão Dujuan tàn phá Nhật Bản: Gần 2 triệu người phải sơ tán, ngập lụt kỷ lục diện rộng, hàng loạt chuyến bay bị huỷ

Cơn bão gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất, mất điện, hủy hàng loạt chuyến bay và làm ít nhất 4 người tử vong.

Người dân tại một khu vực rộng lớn thuộc miền Đông Nhật Bản đang dọn dẹp khắc phục hậu quả vào thứ Ba (22/9) sau khi Bão Dujuan càn quét qua khu vực này vào ngày hôm trước, gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất, mất điện, hủy hàng loạt chuyến bay và làm ít nhất 4 người tử vong.

Gần 2 triệu người đã được chỉ thị sơ tán khỏi nhà ở các khu vực duyên hải thấp, hoặc chuẩn bị di chuyển trong thời gian ngắn, sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo rằng cơn bão gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng".

Mặc dù lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ, chính quyền vẫn cảnh báo người dân đề phòng sạt lở đất ở các khu vực mưa lớn làm sườn đồi bị đe dọa suy yếu.

Cơn bão ập đến ngay đầu kỳ nghỉ lễ quốc gia "Tuần lễ Bạc" (Silver Week) kéo dài 3 ngày, ảnh hưởng đến lịch trình đi lại, các lễ hội, biểu diễn âm nhạc ngoài trời và các sự kiện thể thao, bao gồm cả Đại hội Thể thao Châu Á (Asian Games) lần thứ 20 đang diễn ra ở miền Trung Nhật Bản.

Bão Dujuan gây ra sạt lở đất và lũ lụt ở Nhật Bản, khiến ít nhất 4 người chết

Cô Mitsue Nagasaku, một nhân viên văn phòng đến từ Yokohama, từng lên kế hoạch đi cắm trại cùng bạn bè nhưng đã hủy vào cuối tuần trước khi biết rõ sức gió sẽ mạnh đến mức nào.

"Năm nay đã có rất nhiều trận bão rồi nhưng trận này cực kỳ mạnh," cô nói. "Nó làm rung chuyển các cửa sổ suốt nhiều giờ liền và con đường bên ngoài nhà chúng tôi trông như một dòng sông... Nó ồn ào đến mức tôi phải nói thật to mới nghe thấy qua điện thoại khi gọi cho mẹ để xem bà có sao không."

Tỉnh Chiba, phần lớn là một bán đảo nhô ra Thái Bình Dương ở phía đông Tokyo, một lần nữa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận ngập lụt diện rộng và 2 trường hợp tử vong.

Một người đàn ông ở độ tuổi 50 đã thiệt mạng do bị đất đá đè khi đang vận hành máy xúc tại thị trấn Sodegaura, tờ báo Chiba Nippo đưa tin. Người đàn ông không tiết lộ danh tính này đã cố gắng dọn dẹp một vụ sạt lở đất trước đó thì bất ngờ bị đợt sạt lở tiếp theo ập vào.

Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo khẩn cấp Cấp 5 (mức cảnh báo cao nhất) cho hàng chục nghìn người dân sống dọc theo các khu vực thấp của sông Yoro, do nước lũ dâng cao dữ dội dọa vỡ bờ.

Gần 38 cm (15 inches) mưa đã rơi xuống thành phố Kimitsu trong 24 giờ tính đến 18:50 chiều thứ Hai, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận — một mức kỷ lục.

Người dân lội qua một con phố bị ngập ở Funabashi, tỉnh Chiba, vào thứ Hai. Ảnh: Jiji Press/EPA

Một số thị trấn ghi nhận lượng mưa trong một ngày nhiều hơn lượng mưa trung bình của cả tháng 9, cơ quan này cho biết thêm.

Các trường hợp tử vong khác xảy ra ở tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo, nơi một ngôi nhà của một phụ nữ bị sập do sạt lở đất, và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm vào thứ Ba một cặp vợ chồng cao tuổi có ngôi nhà cũng bị sập tương tự.

Ước tính có khoảng 60.000 hộ gia đình ở Tokyo và tỉnh Chiba bị mất điện ngay sau khi bão quét qua.

Hãng hàng không All Nippon Airways đã hủy 140 chuyến bay theo lịch trình, bao gồm toàn bộ các chuyến bay đến đảo hẻm Hachijojima nằm trực tiếp trên đường đi của bão, trong khi Japan Airlines cho dừng 135 chuyến bay.

Một khu dân cư ở Sakura, tỉnh Chiba, bị ngập lụt vào thứ Ba do mưa lớn do Bão Dujuan mang lại. Ảnh: Kyodo/Reuters

Công ty vận tải đường sắt JR East đã ngừng vận hành một phần trên các tuyến kết nối thủ đô với tỉnh Chiba. Trong khi đó, ngày tổ chức bổ sung vốn được lên kế hoạch cho Triển lãm Game Tokyo (Tokyo Game Show) năm nay tại một trung tâm hội nghị ở Chiba đã bị hủy bỏ để phòng ngừa rủi ro.

Ban tổ chức sự kiện triển lãm trò chơi điện tử lớn này đưa ra tuyên bố rằng họ ưu tiên sự an toàn của tất cả khách tham quan, đơn vị triển lãm và nhân viên, "cũng như đảm bảo mọi người có thể trở về nhà an toàn".

Ngày cuối cùng của lễ hội âm nhạc Rock in Japan ở Chiba cũng bị hủy vào thứ Hai, cùng với một số trận đấu bóng chày.

Ít bị ảnh hưởng hơn là Đại hội Thể thao Châu Á tại Nagoya và tỉnh Aichi, mặc dù một số môn thi đấu cưỡi ngựa đã phải đổi lịch do thời tiết, và ban tổ chức cũng đổ lỗi cho mối lo ngại thời tiết khiến nhiều hàng ghế bị bỏ trống tại lễ khai mạc.

Bão Dujuan là cơn bão thứ 25 được đặt tên trong mùa bão Thái Bình Dương, sở hữu sức gió duy trì 130 km/h (80 mph) và gió giật lên tới 194 km/h (121 mph). Tính đến chiều thứ Ba, cơn bão đã chuyển hướng về phía đông bắc ra Thái Bình Dương.

Một phân tích được công bố vào tháng 6 bởi công ty dự báo Weathernews có trụ sở tại Tokyo dự đoán sẽ có 28 cơn bão hình thành ở tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay, với khoảng một nửa dự kiến sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản.

Mùa bão của Nhật Bản thường kết thúc vào giữa tháng 10, mặc dù sự gián đoạn có thể xuất hiện do hiện tượng thời tiết "Siêu El Nino" năm nay, vốn đe dọa sẽ kéo dài mùa bão sang tận tháng 11.

Nguồn: SCMP