Bảo đây là gương mặt của người 56 tuổi chẳng ai tin: Visual quay ngược thời gian, tu mấy kiếp mới trẻ được vậy

Nữ minh tinh một lần nữa chứng minh danh xưng "biểu tượng nhan sắc vượt thời gian".

Vừa qua, nữ diễn viên Kim Hye Soo đã đăng tải khoảnh khắc hậu trường thân thiết bên bạn diễn Kim Ji Hoon trên trang cá nhân. Hai người đang cùng tham gia chung dự án phim The Affair Was Just The Beginning. Ngay sau đó, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả vì sự khác lạ của người đẹp họ Kim.

Trong bức hình được chia sẻ, Kim Hye Soo diện chiếc váy suông màu xanh pastel ngọt ngào phối ren trắng, tay bồng nhẹ nhàng. Outfit này đem lại sự nữ tính, trẻ trung cho người đẹp U60, "vibe" khác hẳn khi cô diện những bộ đầm dạ hội cắt xẻ táo bạo, quyền lực thường thấy trên thảm đỏ.

Đáng chú ý là thay vì để tóc tém hay tóc bob cá tính, sang trọng đã duy trì suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1970 gây bất ngờ với mái tóc dài buông xõa dịu dàng. Kiểu tóc mới giúp cô tôn đường nét thanh tú cùng làn da trắng mịn ở tuổi 56, nhìn trẻ trung bất ngờ. Được biết, đây là tạo hình của Kim Hye Soo trong phim.

Phía dưới bài đăng, hàng loạt netizen để lại bình luận kinh ngạc trước sắc vóc "lão hóa ngược" của nữ minh tinh. Nhiều người nhận xét trông cô không khác gì giai đoạn đỉnh cao nhan sắc của thập niên 1990.

Bình luận của netizen:

- Thay tóc là thay đầu là có thật. Trông cô ấy nhẹ nhàng, trẻ trung và tràn đầy năng lượng thanh xuân luôn ấy

- Đứng cạnh Kim Ji Hoon mà nhìn như bạn bè đồng lứa vậy á

- ứ nghĩ chị ấy chỉ hợp với tóc ngắn quyền lực, hóa ra tóc dài cũng đẹp quá

- U60 mà visual thế này thì các em gái đôi mươi cũng phải chạy dài theo không kịp. Làn da với khí chất đỉnh thật sự

Tại Hàn Quốc, Kim Hye Soo không chỉ là một diễn viên mà còn được tôn vinh là tượng đài diễn xuất của màn ảnh xứ kim chi. Cô là một trong số cực kỳ ít những diễn viên sở hữu bộ sưu tập giải thưởng danh giá thuộc hàng kỷ lục: 3 lần lên ngôi Ảnh hậu tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (đồng thời là người trẻ nhất lịch sử đạt giải thưởng này) và vô số cúp vàng Baeksang, Chuông Vàng. Suốt 30 năm, cô cũng đảm nhận vai trò MC chính độc tôn tại thảm đỏ Rồng Xanh danh giá nhờ uy tín đỉnh cao.

Sự nghiệp gần 40 năm của Kim Hye Soo gắn liền với những vai diễn đa dạng. Ở mảng điện ảnh, cô gây tiếng vang lớn từ thuở đôi mươi với vai diễn đầu tay trong Ggambo, Tazza: The High Rollers, Coin Locker Girl. Ở mảng truyền hình, nữ minh tinh là bảo chứng vàng cho hàng loạt siêu phẩm ăn khách khắp châu Á như Thành Thật Với Tình Yêu, Signal, Tòa Án Vị Thành Niên, Dưới Bóng Trung Điện.

Bước sang tuổi 56, Kim Hye Soo có một cuộc sống độc thân hoàng kim, tự do và giàu có. Bên cạnh diễn xuất, cô tích cực hỗ trợ thế hệ diễn viên đàn em và là tấm gương lớn về sự chuyên nghiệp lẫn nhân cách cao đẹp. Khí chất mạnh mẽ, độc lập và tài năng xuất chúng của cô chính là lý do vì sao danh xưng "chị đại của các chị đại" tại xứ sở kim chi cho đến nay vẫn chưa ai có thể thay thế.

Nguồn: Koreaboo