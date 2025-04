Chiều 14-4, Công an TP Hà Nội thông tin bước đầu quá trình triển khai phương án và bảo đảm an ninh, an toàn đón đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam.

Theo đó, trưa cùng ngày 14-4, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 14-15/4, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

Ngay từ sáng ngày 14-4, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP và Ban chỉ huy Công tác bảo vệ đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai Phương án bảo vệ tại khu vực sân bay Nội Bài, các địa điểm nghỉ ngơi, làm việc, các tuyến đường… liên quan hoạt động của Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việc triển khai của các đơn vị được trực tiếp quan sát, theo dõi, đôn đốc thông qua hệ thống camera giám sát an ninh của Công an TP Hà Nội góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ tham gia Phương án bảo vệ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng

Ngay sau lễ đón Đoàn tại sân bay Nội Bài, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát lệnh chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường, Công an xã, lực lượng bảo đảm an ninh ở cơ sở phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông để Đoàn xe ưu tiên di chuyển thông suốt, dẫn Đoàn về địa điểm nghỉ an toàn, đúng thời gian, lịch trình đề ra.

Theo kế hoạch, trong ngày 14 và 15-4, các lực lượng của Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ đô Hà Nội; buổi Hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc cũng như các hoạt động khác của Đoàn trong thời gian ở Hà Nội.

CSGT Công an TP Hà Nội dẫn đoàn khách quốc tế

Cũng trong ngày 14-4, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng thuộc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Sân bay Nội Bài, địa điểm nghỉ của Đoàn và một số chốt bảo vệ tại các tuyến đường theo Phương án bảo vệ.

Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thành Long đánh giá cao việc các lực lượng đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo yêu cầu cho các hoạt động của Đoàn ở cấp độ cao nhất. Phát huy những kết quả đó, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành TP và quần chúng nhân dân, làm tốt công tác bảo vệ Đoàn, không để xảy ra các tình huống “đột xuất, bất ngờ", sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.