Bao công sức chỉ để "thả xuống biển" hàng nghìn mét: Rốt cuộc Trung Quốc đang làm gì?

Trung Quốc đã thử nghiệm một hệ thống cắt biển sâu được thiết kế để hoạt động ở độ sâu cực lớn của đại dương. Thiết bị này có thể cắt xuyên qua các cấu trúc dưới biển, bao gồm cáp và đường ống, dưới áp suất cao.

Cuộc thử nghiệm này đánh dấu bước tiến trong kỹ thuật dưới biển và tự chủ công nghiệp. Theo một báo cáo của SCMP, hệ thống này đã được kiểm chứng trong một chuyến thám hiểm gần đây vào năm 2026.

Thử nghiệm cắt ở vùng biển sâu

Tàu nghiên cứu Hải Dương Địa Chi 2 đã tiến hành thử nghiệm ở độ sâu 3.500 mét. Phái đoàn này do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc dẫn đầu. Các kỹ sư đã sử dụng một bộ truyền động điện thủy lực nhỏ gọn (EHA) để thực hiện các thao tác cắt. EHA kết hợp động cơ, hệ thống thủy lực và bộ điều khiển vào một thiết bị duy nhất.

Thiết kế này loại bỏ nhu cầu về các đường ống dẫn dầu bên ngoài. Các kỹ sư cho biết phương pháp này cải thiện độ tin cậy và giảm tổn thất năng lượng.

"Cuộc thử nghiệm trên biển đã hoàn thành 'chặng cuối' từ khâu phát triển thiết bị biển sâu đến ứng dụng kỹ thuật," tờ China Science Daily chính thức đưa tin ngày 11/4, cho thấy thiết bị đã sẵn sàng để triển khai thực tế.

Hệ thống này cũng có tính năng bù áp suất và chống ăn mòn. Những nâng cấp này cho phép nó hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt dưới biển. Bộ truyền động có thể tạo ra lực lớn trong khi vẫn duy trì khả năng điều khiển chính xác.

Bước đột phá kỹ thuật dưới nước

Đại học Chiết Giang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bộ truyền động. Dự án này bắt đầu như một phần của sáng kiến năm 2023 nhằm thúc đẩy thiết bị dưới biển sâu. Các kỹ sư đã thiết kế hệ thống này để đáp ứng các mục tiêu hiệu suất nghiêm ngặt.

Các tài liệu cho thấy bộ truyền động có thể chịu được áp suất trên 35 megapascal. Nó tạo ra lực hơn 50 kilonewton. Hệ thống này cũng đạt được công suất truyền động ít nhất 1,0 kilowatt.

“Hệ thống này tích hợp bơm, van, xi lanh và bộ điều khiển vào một khối duy nhất. Nó loại bỏ nhu cầu về các đường ống thủy lực bên ngoài, giúp thiết bị hoạt động đáng tin cậy hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và sạch hơn.”

"Công nghệ này đang được thử nghiệm để cắt cáp ngầm và vận hành các thiết bị gắp vật liệu ở vùng biển sâu, mở ra một hướng đi mới cho việc cung cấp năng lượng cho các hoạt động dưới nước," báo cáo cho biết thêm.

Công nghệ tương tự đã xuất hiện trong các hệ thống hàng không thương mại. Máy bay sử dụng các bộ truyền động tương tự để điều khiển các bề mặt bay. Các kỹ sư đã điều chỉnh khái niệm này để sử dụng trong môi trường biển sâu bằng cách gia cố vật liệu và bịt kín các bộ phận.

Hệ thống mới này mở rộng khả năng khai thác dưới biển của Trung Quốc, vượt xa các công cụ trước đây. Các hệ thống cắt trong nước trước đây hoạt động ở độ sâu tối đa 2.000 mét. Thiết bị mới này mở rộng giới hạn đó lên đến 3.500 mét.

Theo SCMP, việc nâng cấp này có thể hỗ trợ các hoạt động khai thác năng lượng ngoài khơi. Nó cũng có thể hỗ trợ việc dọn dẹp các chướng ngại vật dưới nước và sửa chữa cơ sở hạ tầng. Thời gian cắt nhanh hơn có thể cải thiện hiệu quả trong các nhiệm vụ trục vớt đường ống.

Đoàn thám hiểm bao gồm hơn 100 nhân viên đến từ nhiều tổ chức khác nhau. Các nhóm đã thực hiện hơn 10 nhiệm vụ nghiên cứu trong suốt chuyến công tác kéo dài 30 ngày.

Con tàu cũng đã thử nghiệm các hệ thống lấy mẫu dưới đáy biển sâu và các công cụ thu hồi. Trong nhiệm vụ này, một phương tiện điều khiển từ xa có tên "Haima" đã thu hồi các thiết bị dưới đáy biển.

Các đội cũng đã thử nghiệm thiết bị được thiết kế để hoạt động ở độ sâu lên đến 10.000 mét.

Sự phát triển này nhấn mạnh sự đầu tư ngày càng tăng vào các hệ thống kỹ thuật dưới biển. Điều này cũng phản ánh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào các công cụ công nghiệp nước ngoài. Các kỹ sư hướng đến việc xây dựng các hệ thống hoạt động đáng tin cậy trong môi trường dưới nước khắc nghiệt.

Thử nghiệm thành công hệ thống EHA tại độ sâu 3.500 mét là một bước tiến kỹ thuật quan trọng, khẳng định khả năng làm chủ các thiết bị can thiệp áp suất cao của các kỹ sư Trung Quốc. Kết quả này không chỉ cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc phát triển các thiết bị lặn sâu hơn trong tương lai mà còn mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trong việc bảo trì và cứu hộ hạ tầng kỹ thuật dưới lòng đại dương một cách an toàn và hiệu quả hơn.