Bão chê bai siêu mẫu Thúy Hạnh và ngoại hình con gái 19 tuổi

Sự xuất hiện của mẹ con siêu mẫu Thúy Hạnh gây chú ý tại thảm đỏ sự kiện hot nhất tuần qua.

Lễ ra mắt phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh vừa qua đã trở thành một trong những sự kiện giải trí thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ tên tuổi tham gia. Bên cạnh những khoảnh khắc rạng rỡ và tương tác triệu view của các ngôi sao liên tục leo top xu hướng, sự xuất hiện của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh cùng con gái lớn Suli (Gia Hân) lại bất ngờ dính phải những phản ứng tiêu cực ngoài ý muốn.

Dưới nhiều video clip ghi lại hình ảnh thảm đỏ thu hút hàng triệu lượt xem, diện mạo của hai mẹ con trở thành tâm điểm bàn tán. Nguồn cơn đến từ trang phục và layout của Suli Gia Hân bị nhận xét là cộng thêm cho thiếu nữ 19 tuổi kha khá tuổi đời.

Cựu siêu mẫu Thuý Hạnh và con gái Suli tại sự kiện công chiếu phim gần đây (Clip: Đi Soi Sao Đi).

Tại sự kiện, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh diện bộ jumpsuit sắc đỏ rực rỡ đính hoa lớn trước ngực tôn lên vóc dáng thon gọn cùng kiểu tóc mái ngố trẻ trung. Trong khi đó, con gái Suli lại khoác lên mình chiếc váy tua rua tông màu tối kết hợp phần lưới ở cổ, đi cùng mái tóc nhuộm sắc blonde búi cao và phong cách trang điểm đậm nét.

Sự kết hợp này khiến Suli bị nhận xét là quá chững chạc, già dặn và vô tình bị dìm nhan sắc khi đứng cạnh người mẹ nổi tiếng. Thậm chí, một số cư dân mạng còn dùng công nghệ AI để hoán đổi trang phục giữa Thúy Hạnh và con gái nhằm nhấn mạnh quan điểm rằng bộ váy của Suli phù hợp với độ tuổi của người mẹ hơn.

Suli Gia Hân bị nhận xét già dặn với outlook này.

Netizen thậm chí dùng AI hoán đổi trang phục của cặp mẹ con nổi tiếng để phù hợp hơn.

Làn sóng tranh cãi không dừng lại ở các trang tin mạng xã hội cộng đồng mà tiếp tục tràn vào trang cá nhân của Thúy Hạnh khi cô cập nhật hình ảnh và chia sẻ cảm xúc về sự kiện. Nhiều khán giả vô tư đưa ra những lời nhận xét khắt khe về việc lựa chọn trang phục cho con gái, thậm chí dựa vào danh xưng siêu mẫu của cô để đánh giá cách chăm sóc con:

"Nói chị đừng giận, vì sự thật hay mất lòng, nhưng con gái chị chọn gu thời trang tăng thêm 20 tuổi", "Suli nét xinh mà ai make với chọn trang phục dìm em quá ạ", "Từ vựng mới: nhan sắc chững chạc", "Mẹ là người mẫu chắc bận bịu quá không có thời gian chăm sóc con gái để con gái mũm mĩm nhỉ?"...

Bão chê bai sau khi dậy sóng trên nhiều trang tin tiếp tục được nhìn thấy ngay trong trang cá nhân của Thuý Hạnh.

Bên cạnh những lời chê bai, vẫn có những khán giả cảm thông hơn dành cho diện mạo của cô thiếu nữ 19 tuổi, lên tiếng bảo vệ gia đình Thuý Hạnh trước dư luận:

"Mẹ con chị ấy thấy hợp và đẹp là được, mọi người bớt lo lắng và dùng từ ngữ không hay về nhà người ta đi", "Gu ăn mặc già dặn xíu nhưng cô bé này tướng phú quý", "Trang điểm, trang phục dìm á, chứ bé xinh mà"...

Nữ siêu mẫu bị trách móc vì chưa hỗ trợ tốt cho phong cách của con gái khi tham dự một sự kiện lớn.

Trước bão dư luận hướng về ngoại hình của con gái, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh hiện chưa có động thái phản hồi nào. Tuy nhiên, nhìn lại chia sẻ trước đó của cô, công chúng có thể hiểu được tư duy nuôi dạy con cởi mở của gia đình.

Nói về mái tóc nhuộm sáng màu từng gây chú ý của con gái, Thúy Hạnh từng thổ lộ rằng cô mất khá lâu mới thuyết phục được nhạc sĩ Minh Khang đồng ý cho con nhuộm tóc sáng màu. Bản thân nữ siêu mẫu rất ưng diện diện mạo này của con, không chỉ vì mái tóc mới mà vì nhìn thấy con ngày càng tự tin, biết thể hiện cá tính và dám lựa chọn điều mình yêu thích.

Suli Gia Hân ở fashion show của Chung Thanh Phong cách đây không lâu.

Khi hai con gái bước qua tuổi 18, Thúy Hạnh thường xuyên đưa các con cùng tham dự các sự kiện giải trí lớn. Tại fashion show hoành tráng của nhà thiết kế Chung Thanh Phong gần đây, Suli từng xuất hiện với một layout hoàn toàn khác. Khi chọn mái tóc thả suôn tự nhiên kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng, Suli cho thấy nét trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống, dù chiều cao chưa theo kịp em gái Suti và người mẹ siêu mẫu.

Hai ái nữ nhà Thuý Hạnh đều bộc lộ sở thích với thời trang.

Suli (sinh năm 2007) và Suti (sinh năm 2008) là hai cô con gái tài sắc của nhạc sĩ Minh Khang cùng cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cả hai nhóc tỳ từ nhỏ đều được theo học tại các trường quốc tế chất lượng, sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt và bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm.

Là con gái đầu lòng, Suli Gia Hân được cho là nghiêng về các hoạt động nghệ thuật. Thúy Hạnh từng tiết lộ con gái rất thích học đàn violin và đàn tranh. Bên cạnh đó, Suli còn thừa hưởng trọn vẹn năng khiếu làm đẹp và niềm đam mê thời trang từ mẹ.

Không chỉ biết trang điểm, Suli còn thường xuyên tư vấn, giúp mẹ lựa chọn trang phục trong các sự kiện quan trọng. Đảm nhận vai trò như một stylist cá nhân, cô chị cả đôi khi còn đồng hành và định hình phong cách cho cả ba mẹ con mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Suli Gia Hân được nhận xét có nhiều nét giống người bố nhạc sĩ.

Trong khi đó, cô em gái kém một tuổi Suti Gia An lại quen thuộc với khán giả truyền hình hơn hẳn. Năm 2015, khi mới 6 tuổi, Suti từng cùng bố Minh Khang tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế? và chiếm trọn cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Cô bé hay khóc năm nào giờ đây đã trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng với gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười gây thiện cảm.

Ở những góc chụp nghiêng, Suti sở hữu nhan sắc cuốn hút nhờ sống mũi cao và đôi mắt mơ màng. Dù chiều cao có phần nổi trội hơn chị gái, Suti cũng tỏ ra vô cùng khéo tay khi từng biết trang điểm cho chị Suli từ năm mới 14 tuổi.

Suti Gia An nổi tiếng khi tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?

Nhan sắc có thể là ưu ái từ tạo hóa, nhưng sự tự tin thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân lại là kết quả từ môi trường nuôi dưỡng cởi mở. Việc thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau ở độ tuổi đôi mươi đôi khi không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, song niềm đam mê thời trang cùng sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình vẫn là nền tảng vững chắc để các con của Thúy Hạnh tiếp tục định hình phong cách riêng trong tương lai.

Thuý Hạnh tôn trọng các lựa chọn phong cách của con gái.

Ảnh: FBNV, Internet