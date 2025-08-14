Báo cáo về vụ rơi máy bay ném bom B-2 Spirit đắt nhất của Mỹ đã được công bố

Ủy ban điều tra tai nạn của Không lực Hoa Kỳ (USAF) đã xác định rằng vụ rơi máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit tại Căn cứ Không quân Whiteman, Missouri vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 là do lỗi hệ thống thủy lực, lỗi thiết kế ở càng đáp và sự phán đoán kém của đội cứu hỏa, báo cáo trên do USAF công bố vào ngày 12 tháng 8 năm 2025.

Sự cố liên quan đến một oanh tạc cơ B-2 Spirit thuộc Phi đoàn Ném bom 509. Máy bay cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman vào sáng ngày 10 tháng 12 và bắt đầu hành trình trở về an toàn.

Trong khi chuẩn bị hạ cánh, phi công đã cố gắng hạ càng, nhưng một van trong hệ thống càng đáp bên phải bị hỏng, gây rò rỉ dầu thủy lực và giảm áp suất.

Máy tính trên máy bay đã chuyển đổi giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng, nhưng áp suất vẫn tiếp tục giảm. Phi công đã thực hiện thao tác nhả khẩn cấp càng đáp bên phải, nhưng thiết bị này không khóa được và bị sập khi hạ cánh vào khoảng 2h30 chiều.

Hậu quả là cánh trái của máy bay bị kéo lê trên đường băng, làm hỏng thùng nhiên liệu và gây ra hỏa hoạn. Phi công đã cố gắng giữ phi cơ trên đường băng bằng cách dồn lực tối đa vào phanh phải, nhưng chiếc B-2 đã dừng lại cách chỗ càng đáp bị gãy gần một dặm, để lại một vệt nhiên liệu đang cháy. Cả hai phi công đều thoát ra an toàn mà không cần kích hoạt ghế phóng.

Không quân Mỹ đã mất một máy bay ném bom B-2 Spirit cực kỳ đắt tiền.

Đội trưởng đội cứu hỏa đã nhầm lẫn khi chỉ sử dụng nước thay vì bọt chữa cháy, khiến công tác khắc phục bị chậm trễ. Ba phút rưỡi sau khi nỗ lực chữa cháy bắt đầu, bọt cuối cùng cũng được sử dụng.

Nhưng 30 phút sau khi hạ cánh, thùng nhiên liệu ở cánh trái phát nổ, và 10 phút sau, một vụ nổ thứ hai mạnh hơn xảy ra, làm văng tung tóe các mảnh vỡ, bao gồm một mảnh vỏ dài 2 mét. Điều này cho phép lính cứu hỏa phát hiện và dập tắt đám cháy bên trong, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa khoảng một giờ sau tai nạn.

Ủy ban kết luận rằng nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do hỏng van thủy lực, kết hợp với lỗi thiết kế ở bộ phận hạ cánh của máy bay B-2. Một quyết định sai lầm khi sử dụng nước thay vì bọt để dập lửa đã góp phần khiến đám cháy lan rộng và gia tăng thiệt hại.

Tổng thiệt hại đường băng khoảng 27.500 đô la, và thiệt hại cho máy bay vượt quá 300 triệu đô la. Không quân Mỹ cho rằng việc sửa chữa B-2 là không kinh tế, và máy bay đã bị loại bỏ.

Khi B-2 được đưa vào sử dụng vào những năm 1990, chi phí chế tạo khoảng 1,2 tỷ đô la. Sau vụ tai nạn, hiện còn 19 máy bay ném bom loại này đang hoạt động, chúng dự kiến sẽ bị loại biên vào đầu những năm 2030.