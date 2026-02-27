Kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến chiếc xe điện Xiaomi tại Thành Đô, Trung Quốc đã được công bố, hé lộ những chi tiết đáng lo ngại về thiết kế an toàn của phương tiện.

Theo báo cáo pháp y do tạp chí Caixin của Trung Quốc thu thập, nguyên nhân trực tiếp khiến tài xế không thể thoát thân là do hệ thống điện áp thấp bị ngắt hoàn toàn sau va chạm, làm vô hiệu hóa chức năng mở cửa xe.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2025 trên Đại lộ Thiên Phủ Nam ở Thành Đô, Trung Quốc. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông 31 tuổi mang họ Deng.

Báo cáo cho biết Deng đã điều khiển phương tiện trong tình trạng có sử dụng rượu bia. Chiếc xe Xiaomi của anh đã va chạm với một ô tô đi phía trước, sau đó lao qua dải phân cách giữa đường và bốc cháy dữ dội, dẫn đến cái chết thương tâm của nam tài xế.

Báo cáo pháp y từ Trung tâm Giám định Tư pháp Giao thông Hoa Tây Tứ Xuyên đã cung cấp những dữ liệu chính xác về tốc độ kinh hoàng của chiếc xe trước khi tử nạn. Chỉ ba giây trước khi xảy ra va chạm, phương tiện này đang di chuyển với vận tốc lên tới 203 km/h. Tốc độ giảm xuống còn 167 km/h tại thời điểm đâm vào chiếc xe phía trước, và ở mức 138 km/h khi tông vào dải phân cách trung tâm.

Điểm gây lo ngại nhất đối với các chuyên gia an toàn được tạp chí Caixin trích dẫn chính là việc cửa xe không thể mở được từ bên ngoài. Nguyên nhân là do lực va chạm mạnh đã khiến hệ thống điện áp thấp mất nguồn, vô hiệu hóa hoàn toàn chức năng nhả tay nắm cửa.

Báo cáo nhấn mạnh rằng các cánh cửa của chiếc xe này chỉ được trang bị nút mở khóa bằng điện ở bên ngoài mà thiếu vắng hoàn toàn các tay nắm cơ học khẩn cấp có thể hoạt động độc lập khi xe mất điện.

Những lời kể từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường càng phác họa rõ hơn bức tranh khốc liệt của vụ tai nạn. Ông Yuan, một người dân đến hiện trường ngay sau tiếng động lớn, chia sẻ với tạp chí Caixin rằng chiếc xe đã trải qua ba lần bùng lửa bốc cháy chỉ trong vòng năm phút sau va chạm. Bất chấp nỗ lực tuyệt vọng của nhiều người đi đường nhằm giải cứu tài xế, tất cả các cánh cửa đều bị khóa cứng, không thể mở được từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Các đoạn phim ghi lại sự việc cho thấy một người cứu hộ đã cố gắng kéo cửa tài xế với lực mạnh đến mức người này bị mất đà và ngã nhào về phía sau, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Một người khác đã dùng cờ lê đập vỡ kính cửa sổ và thò tay vào bên trong để tìm tay nắm cửa nội thất.

Tuy nhiên, người này thông báo rằng cánh cửa vẫn không thể mở, ngay trước khi một tiếng nổ bục phát ra từ gầm xe. Các phóng viên của tạp chí Caixin sau đó đã đến phòng trưng bày xe hơi Xiaomi để kiểm chứng và xác nhận rằng dòng xe này sử dụng cửa điện có tay nắm nhả cơ học khẩn cấp. Tuy nhiên, vị trí của tay nắm này đòi hỏi một người đứng ngoài phải thò hẳn cánh tay qua cửa sổ mới có thể chạm tới.

Sự việc thương tâm tại Thành Đô, Trung Quốc đánh dấu vụ cháy xe Xiaomi thứ ba trong năm 2025 và là lần thứ hai dư luận đặt câu hỏi về lỗi cửa không thể mở sau khi va chạm. Trước đó, vào tháng 3 năm 2025, một chiếc Xiaomi SU7 đã gặp nạn trên đường cao tốc ở Đồng Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc cướp đi sinh mạng của ba người.

Những lo ngại tương tự về tình trạng cửa bị khóa cứng cũng đã được dấy lên trong vụ việc đó. Phản ứng trước những rủi ro an toàn nghiêm trọng này, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã dự thảo các tiêu chuẩn bắt buộc mới đối với tay nắm cửa ô tô. Các quy định mới, vừa được phê duyệt vào tháng 1, sẽ bắt buộc tất cả các cửa xe phải được trang bị tay nắm cơ học hoạt động bình thường khi mất điện, kể cả sau khi hỏng pin hoặc xảy ra hiện tượng thoát nhiệt. Các nhà sản xuất ô tô sẽ có thời hạn đến năm 2027 để áp dụng những thay đổi này trên các mẫu xe mới và đến năm 2029 đối với các mẫu xe hiện tại.

Về phía gia đình nạn nhân Deng, họ đã lên tiếng bác bỏ kết luận xác định trách nhiệm vụ tai nạn, vốn đổ lỗi hoàn toàn cho người cầm lái. Luật sư đại diện cho gia đình lập luận rằng, mặc dù tài xế có thể phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân gây ra vụ va chạm, nhưng điều này không thể che đậy những vấn đề an toàn tiềm ẩn của chiếc xe đã tước đi cơ hội thoát thân của nạn nhân.

Gia đình Deng hiện đang yêu cầu mở rộng điều tra để làm rõ xem liệu chiếc xe có gặp phải các bất thường về hệ thống phanh hoặc mất kiểm soát trước khi xảy ra va chạm hay không. Sự cố này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sâu rộng trong công chúng về mức độ an toàn của xe điện, đặc biệt là các thiết kế liên quan đến cửa xe và độ an toàn của pin trong các kịch bản va chạm khốc liệt.

