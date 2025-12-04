Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục xuống thấp trong nhiều ngày qua, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường biện pháp ứng phó mạnh nhằm giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe người dân.

Trong đó, thành phố yêu cầu các công trường xây dựng tăng cường kiểm soát bụi bằng che chắn, rửa xe, phun sương và giám sát bằng camera cảm biến trí tuệ nhân tạo tại những dự án lớn.

Một số khu dân cư, công viên và tuyến đường chính sẽ được thí điểm phun sương giảm bụi, góp phần hạ nồng độ bụi mịn trong không khí.

Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng hệ thống quan trắc từ xa như viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái (flycam) và hệ thống camera giao thông tích hợp AI để giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp trái phép.