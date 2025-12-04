Phân biệt thường trú, tạm trú và thông báo lưu trú

Theo Luật cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thì thường trú, tạm trú và thông báo lưu trú được hiểu như sau:

Tiêu chí Thường trú Tạm trú Thông báo lưu trú Khái niệm Hình thức cư trú ổn định, lâu dài, không thời hạn tại một địa điểm. Hình thức cư trú có thời hạn, ngoài nơi thường trú. Thủ tục khai báo khi ở lại một địa điểm ngắn hạn dưới 30 ngày. Tính chất Ổn định lâu dài, gắn với nơi sinh sống chính thức. Tạm thời, ngắn hoặc trung hạn (tối đa 2 năm). Rất ngắn hạn, chỉ là thông báo tức thời. Thời hạn Không có thời hạn. Có thời hạn, tối đa 2 năm và có thể gia hạn. Dưới 30 ngày.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, thường trú trên VNeID 2025

(1) Hướng dẫn đăng ký tạm trú

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID -> Thủ tục hành chính -> Đăng ký tạm trú.

Bước 2: Chọn tạo yêu cầu mới -> Chọn đối tượng đăng ký tạm trú (cá nhân/ khai hộ)

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu

(2) Hướng dẫn thông báo lưu trú

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID -> Thủ tục hành chính -> Thông báo lưu trú.

Bước 2: Chọn tạo yêu cầu mới -> Chọn cơ sở lưu trú

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu

(3) Hướng dẫn đăng ký thường trú

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID -> Thủ tục hành chính -> Đăng ký thường trú.

Bước 2: Chọn tạo yêu cầu mới -> Chọn đối tượng đăng ký thường trú (cá nhân/ khai hộ)

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu

Mức phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú từ 15/12/2025

(1) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

(2) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

- Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

- Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

- Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú;

- Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

- Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú;

- Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

(3) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

- Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

- Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

- Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật.

(4) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

- Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

- Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia;

- Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Ngoài phạt tiền còn thực hiện tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi:

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

- Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

- Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

- Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

- Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia;

Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú; Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

(Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP)