Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ, tâm bão số 10 (Bualoi) ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam.



Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/giờ, gần gấp đôi so với tốc độ trung bình.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đây là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tiềm ẩn nguy cơ gây gió giật mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Kịch bản có xác suất cao nhất là bão số 10 có thể đi vào Bắc Trung Bộ, kèm theo gây mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, sau đó đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và mở rộng ra đồng bằng.



Bão Bualoi gây gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14 trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ chiều 28-9

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên biển, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8- 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng ngày 28-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Khẩn trương ứng phó bão số 10 Ngày 26-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, cùng các bộ, ngành khẩn trương ứng phó với bão số 10. Trên biển, các tỉnh, thành phải quản lý chặt chẽ tàu thuyền, thông báo vị trí, hướng di chuyển và diễn biến bão cho ngư dân để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 11,5 - 17,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Cùng với đó, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, du lịch; xem xét cấm biển sớm hơn so với các bão trước và di dời dân khỏi lồng bè, chòi canh ven biển, trên đảo. Trên đất liền, các địa phương cần chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình, hệ thống điện, viễn thông; sơ tán dân khỏi vùng ven biển, thấp trũng, nguy cơ sạt lở, lũ quét; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ". Các tỉnh trọng tâm ảnh hưởng có thể cho học sinh, công nhân nghỉ học, nghỉ làm khi bão đổ bộ; khẩn trương thu hoạch nông sản, chủ động phương án tiêu úng, xả hồ chứa, bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu thiệt hại.

Bão số 10 Bualoi di chuyển rất nhanh, cảnh báo nóng người dân 5 tỉnh, thành phố sau Cơn bão số 10 Bualoi được nhận định di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh, rất khác với bão số 9 càng vào gần bờ càng yếu đi.



