"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa

Sáng nay 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 đã được tổ chức trọng thể.

Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 05/9/2025. Tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng gần 260.000 m2.

Cận cảnh gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hồ Minh Đức

Gian trưng bày với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn". Ảnh: Hồ Minh Đức

Trong đó nổi bật là gian trưng bày của tại khu vực ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Tại đây, một khí tài quân sự của Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã thu hút sự quan tâm khi lần đầu tiên được ra mắt rộng rãi của công chúng. Đó chính là sản phẩm UAV đa năng tầm xa. UAV này từng gây chú ý mạnh mẽ khi xuất hiện dưới dạng mô hình nhỏ song giờ đây, công chúng có thể tận mắt chiêm ngưỡng phiên bản thực, cảm nhận rõ nét sự khác biệt về quy mô và công nghệ.

UAV đa năng tầm xa mới ra mắt có gì đặc biệt?

Theo thông tin được công bố tại Triển lãm, sản phẩm UAV đa năng tầm xa này do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, được đánh giá là vượt trội về tầm bay, cho thấy ưu tiên giám sát lãnh thổ rộng lớn của Việt Nam.

UAV đa năng tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải. Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực địa hình phức tạp từ đất liền đến biên giới, hải đảo và trong các loại thời tiết phức tạp.

UAV đa năng tầm xa nổi bật với biểu tượng Chim Lạc. Ảnh: Hồ Minh Đức

Thông số kỹ thuật cụ thể của UAV mới ra mắt:

Sải cánh x Chiều dài: 17 x 8,5m.

Khối lượng cất cánh tối đa: 1.500kg.

Khối lượng tải tối đa: 500kg.

Thời gian bay liên tục tối đa: Lớn hơn hoặc bằng 24h.

Dải vận tốc hành trình: 140-180km/h.

Vận tốc tối đa: 200km/h.

Trần bay: 10km.

Tải hữu ích: Quang điện tử; Ra đa; Tác chiến điện tử; Chuyển tiếp thông minh.

Cận cảnh các chi tiết của UAV. Ảnh: Hồ Minh Đức

Đặc biệt, UAV đa năng tầm xa này có thể mang theo các loại vũ khí như tên lửa, bom thông minh.



Trên thân của UAV, đơn vị chế tạo là Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã sử dụng biểu tượng Chim Lạc như một lời khẳng định về sản phẩm "made by Vietnam". Chim Lạc là đại diện cho nguồn cội dân tộc, khát vọng chinh phục bầu trời, sự thủy chung son sắt, và mong muốn vượt lên khó khăn thử thách để tiến tới thịnh vượng và trường tồn.

