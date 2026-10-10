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Báo Ba Lan gọi những lời cảnh báo hạt nhân của Nga là 'trò hề'

Bạch Dương
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Chính quyền Ba Lan tỏ ra xem nhẹ lời cảnh báo hạt nhân "đanh thép" mà phía Nga mới đưa ra.

Tạp chí chính trị xã hội Ba Lan Wszystko Co Najważniejsze khẳng định giới lãnh đạo Nga đang không thành thật khi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Kaliningrad bị đe dọa.

Ấn phẩm này gọi vùng lãnh thổ hải ngoại là "điểm yếu chiến lược" đối với toàn bộ Liên bang Nga, đồng thời cho rằng khu vực này rõ ràng không thể phòng thủ được.

"Chiêu trò hạt nhân của Nga đã hết tác dụng do việc sử dụng liên tục, và NATO dù sao cũng không có ý định như vậy. Sự gia tăng các tuyên bố hạt nhân như trên báo hiệu một điểm quan trọng: Sự nhạy cảm của Nga đối với Kaliningrad", bài báo nêu rõ.

Hơn nữa, theo truyền thống của những luận điểm loại trừ lẫn nhau, giới truyền thông lưu ý dường như đang có một cuộc tranh luận diễn ra trong giới phân tích tại Baltic về việc liệu Nga có giữ lại Kaliningrad cho đến năm 2050 hay không.

"Cảnh báo hạt nhân" của Nga không còn tác dụng khi được dùng quá thường xuyên?

Ngoài ra, ấn phẩm này cũng như trong nhiều bài phân tích khác đăng trên báo chí Ba Lan, Kaliningrad được gọi là "Królewiec".

Ngày 9/5/2023, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Tên Địa lý bên ngoài Cộng hòa Ba Lan đã công bố một nghị quyết khuyến nghị chỉ sử dụng tên tiếng Ba Lan Królewiec - đây được xem là thông điệp đầy ẩn ý gửi tới Nga.

Một số nhân vật tại Nga sau đó đã yêu cầu chính quyền nước này đưa ra các quyết định tương xứng, tức là đổi tên một số thành phố của Ba Lan, đặc biệt là trả lại tên cũ cho chúng.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao và Điện Kremlin đã phớt lờ những lời yêu cầu này, chỉ giới hạn mình ở việc phản đối trên các kênh ngoại giao.

Theo Reporter

Sau “Vịnh America”, ông Trump lại muốn đổi tên một thứ quen thuộc: Ai dùng từ cũ "đều là KẺ THÙ!"

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Ba Lan

Nga

hạt nhân

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