Báo Anh: Ukraine sắp hoàn toàn bóp nghẹt Crimea

Truyền thông Anh nhận định các cuộc tấn công liên tiếp bằng UAV trên biển Đen và biển Azov đã khiến Ukraine cô lập được bán đảo Crimea.

Theo tờ The Telegraph của Anh, Ukraine sắp cô lập hoàn toàn Crimea về mặt hậu cần, cả trên không, trên bộ lẫn trên biển, bằng hàng loạt vụ tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Tờ báo này cũng lưu ý các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng trên bán đảo vốn thuộc Ukraine, nhưng đã bị Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 3/2014.

“Các cuộc tấn công vào cầu, kho dầu, trạm biến áp, cảng và tàu thuyền ở Biển Azov đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện trên diện rộng và các vấn đề về giao thông trên bán đảo”, tờ The Telegraph viết.

Tuy nhiên, bài báo cũng lưu ý, các chuyên gia quân sự tin đến mùa Thu năm nay, Quân đội Nga sẽ có thể mở rộng hệ thống đánh chặn và làm giảm hiệu quả các cuộc tấn công của Ukraine.

Cần nhắc lại việc cách đây không lâu, Ukraine đã công bố kế hoạch tấn công quy mô lớn vào các tuyến đường vận chuyển hậu cần nối Crimea với lục địa Nga, nhằm bóp nghẹt khả năng cung cấp cho bán đảo.

Máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu tấn công ồ ạt các phương tiện vận chuyển xăng dầu đến Crimea, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng trên bán đảo.

Các tàu thuyền và máy bay không người lái của Lực lượng Hải quân Ukraine bắt đầu tấn công các tàu chở dầu trên Biển Azov, tuyến đường mà Nga sử dụng để vận chuyển nhiên liệu đến Crimea.

Thực tế đã cho thấy, chỉ trong vài ngày qua đã có hơn mười tàu bị Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công, khiến không chỉ giá xăng dầu ở Crimea tăng lên, mà giá nhiên liệu ở châu Âu cũng đã đội lên tới 4%.

Mặc dù các quan chức Nga thừa nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của đối phương vào Crimea đang gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống hậu cần tới bán đảo này, nhưng họ cũng nhấn mạnh Ukraine không thể thực hiện âm mưu bóp nghẹt Crimea, tất cả các vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.

Trong khi đó, Quân đội Nga cũng đang đáp trả dữ dội bằng các cuộc tấn công ồ ạt các cơ sở hậu cần, nhiên liệu và năng lượng ở Ukraine.

Chỉ trong một tháng qua, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã phá hủy hơn 200 trạm xăng trên lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát, cả ở những tỉnh gần tiền tuyến lẫn các khu vực nằm sâu trong hậu phương của Ukraine.