Báo Anh, Indonesia dự đoán trái ngược về kết quả trận Việt Nam gặp Thái Lan

Cả truyền thông khu vực và quốc tế đều đưa ra dự đoán về trận đấu tối nay giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup.

Báo Indonesia: Tuyển Việt Nam sẽ thêm lần “gieo sầu” cho Thái Lan

Trang Bola của Indonesia cho rằng trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra rất căng thẳng. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đang có một vũ khi cực kỳ đáng sợ với người Thái, đó là sự ổn định.

“Cả hai đội đều giành được ba điểm sau trận đấu đầu tiên. Thái Lan đã có màn trình diễn thuyết phục, đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0, trong khi tuyển Việt Nam phải nỗ lực hơn để thắng Philippines với tỷ số 1-0.

Trận đấu này cũng đánh dấu cuộc tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sau khi hai đội gặp nhau trong trận chung kết AFF Cup 2026. Việt Nam đã thắng cả hai trận, tạo cơ hội cho Thái Lan đáp trả khi hai đối thủ gặp lại nhau ở vòng bảng.

Tuy nhiên, thống kê đối đầu cho thấy các trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam hiếm khi diễn ra suôn sẻ. Năm lần gặp nhau gần nhất đều có tỷ số lần lượt là 2-2, 0-2, 2-3, 1-2 và 2-1, trong đó cả hai đội đều ghi bàn.

Thái Lan đang tràn đầy tự tin sau khi ghi được bốn bàn thắng vào lưới Pakistan. Huấn luyện viên Anthony Hudson nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 5-3-2, cho phép các cầu thủ chạy cánh di chuyển tự do trong tấn công.

Dù chỉ thắng Philippines 1-0 trong trận mở màn, Việt Nam đã kéo dài chuỗi trận tích cực của họ. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất và liên tục gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương sau hai lần bị bắt việt vị.

Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã thắng 13 trong số 15 trận đấu năm nay. Tỷ lệ thắng 87% này là một dấu hiệu của sự ổn định, đặc biệt khi Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực mà không cần kiểm soát bóng quá nhiều” - Bola đánh giá.

Bola dự đoán tuyển Việt Nam thắng 2-1.

Trang Bola cũng đưa ra đội hình dự kiến. Trang báo này dự đoán Leygley Adou sẽ tiếp tục đá chính, trong khi Hoàng Hên là trụ cột ở tuyến giữa và Đình Bắc lĩnh xướng hàng tiền đạo.

Đáng lưu ý, trang Bola dự đoán Thái Lan sẽ thất thế và thua tuyển Việt Nam với tỷ số sát nút.

“Khả năng kiểm soát bóng của Thái Lan rất xuất sắc, nhưng việc họ kiểm soát bóng vượt trội không tự động đảm bảo an toàn trước các pha phản công. Lối chơi này đã dẫn đến thất bại của Thái Lan trước Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2026.

Trong khi đó, với sơ đồ 3-4-3, Việt Nam có đủ công cụ để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của Thái Lan. Việt Nam không phải lúc nào cũng dựa vào việc luân chuyển bóng, mà có thể triển khai lối chơi trực tiếp hơn khi có khoảng trống.

Dự đoán: Thái Lan 1-2 Việt Nam” - Bola viết.

Báo Anh: Tuyển Việt Nam dễ sảy chân

Khác với quan điểm của Bola thì trang The Stats Zone của Anh lại đánh giá tuyển Thái Lan cao hơn so với tuyển Việt Nam. Theo hãng truyền thông này, tuyển Việt Nam vẫn cực kỳ ổn định ở hệ thống phòng ngự nhưng yếu tố quan trọng khiến toàn đội dễ thất thủ đó là sự thiếu hụt ở hàng tấn công. Trang tin ở xứ Sương mù cũng nghiêng về một chiến thắng cho Thái Lan.

“Thái Lan đã đánh bại Pakistan một cách thuyết phục vào cuối tuần trước, với cú đúp của Teerasak Poeiphmai, cùng với các bàn thắng của Jude Soonsup-Bell và Haris Ali Zeb. Giờ đây, họ cần tiếp tục duy trì phong độ đó bằng một màn trình diễn tốt và kết quả tương tự trước Việt Nam để củng cố vị trí đầu bảng B.

Việt Nam là một đội bóng khó bị xuyên thủng và hàng phòng ngự của họ được huấn luyện cực kỳ bài bản. Nhưng hàng công của Thái Lan hôm thứ Bảy trông có vẻ đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào và với sự sáng tạo của họ, họ sẽ có đủ cơ hội để giành chiến thắng. Do đó, hãy cân nhắc đặt cược vào việc họ sẽ vượt qua Việt Nam.

Dự đoán trận đấu Thái Lan vs Việt Nam: Thái Lan thắng” - The Stats Zone nhận định.

The Stats Zone dự đoán Thái Lan sẽ giành chiến thắng.

Trước đó, trang Sport.Trueid của Thái Lan cũng đưa ra nhận định về trận đấu tối nay. Hãng truyền thông này đưa ra kịch bản Thái Lan sẽ thắng Việt Nam với tỷ số 2-1.

Hiện ở bảng B, FIFA ASEAN Cup, tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu sau lượt mở màn với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +4 còn Việt Nam xếp nhì với 3 điểm, hiệu số +1.

Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào lúc 20h ngày mai sẽ mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng A. Theo thể thức của giải đấu, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tranh chức vô địch còn 2 đội xếp nhì sẽ gặp nhau tranh HCĐ.