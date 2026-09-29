Lời tâng bốc của FIFA & mối hiểm nguy cho tuyển Việt Nam khi đại chiến Thái Lan

Trang chủ của FIFA đã đưa ra những bình luận đáng chú ý về cặp đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào tối nay.

Tối nay (29/9), tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tái ngộ nhau trong khuôn khổ lượt trận quyết định ngôi đầu bảng tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trang chủ FIFA cũng vừa đăng tải bài nhận định về cặp đấu này, với những bình luận rất đáng chú ý.

“Các cường quốc Đông Nam Á sẽ bước vào trận đấu quyết định tại FIFA ASEAN Cup, trong khi đó, trận đấu giữa Philippines và Pakistan là trận đấu buộc phải thắng.

Trận đấu giữa hai gã khổng lồ Đông Nam Á là điểm nhấn của ngày thi đấu thứ sáu tại FIFA ASEAN Cup. Đây cũng là trận đấu có thể giúp làm rõ cục diện bảng B khi hai đội đầu bảng Thái Lan và Việt Nam đối đầu tại sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung” – trang chủ FIFA viết ngay trong phần mở đầu.

Trang chủ của FIFA cũng cho rằng việc xoay vòng đội hình là yếu tố cần cân nhắc với 2 đội, đặc biệt là với tuyển Việt Nam, trong bối cảnh một số ngôi sao buộc phải vắng mặt vì chấn thương.

“Cả hai đội đều giành chiến thắng trong trận mở màn mà không để thủng lưới bàn nào, tạo nên một cuộc đối đầu quan trọng giữa hai cường quốc bóng đá truyền thống của Đông Nam Á. Trong khi việc xoay vòng đội hình sẽ là một yếu tố cần cân nhắc do thời gian giữa các trận đấu khá ngắn, chấn thương cũng là một mối lo ngại đối với cả hai đội.

Huấn luyện viên Anthony Hudson của Thái Lan hy vọng tiền đạo chủ chốt Jude Soonsup-Bell, người đã tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 trước Pakistan, sẽ kịp bình phục sau khi phải rời sân sớm ở hiệp hai trận đấu đó.

Việt Nam đã thiếu vắng một số ngôi sao bị chấn thương, đứng đầu là đội trưởng Nguyễn Quang Hải, và giờ đây có thể sẽ mất đi người kế nhiệm anh, khi tiền đạo ghi bàn xuất sắc Nguyễn Xuân Son phải rời sân trong trận thắng mở màn 1-0 của Việt Nam trước Philippines vì chấn thương”.

Xuân Son chấn thương ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng tấn công của tuyển Việt Nam.

Đáng lưu ý, khi chọn ra một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa các cá nhân trong đội, trang chủ FIFA lại chọn cuộc đối đầu giữa Kritsada Kaman vs Lê Phạm Thanh Long.

“Dù có thể hình nhỏ bé, Lê Phạm Thanh Long hiện là một phần không thể thiếu nhưng vô cùng quan trọng ở hàng tiền vệ Việt Nam. Thi đấu ở vị trí trung vệ trong sơ đồ 3-4-2-1 của huấn luyện viên Kim Sang-sik, anh là một tiền vệ tranh chấp quyết liệt và có khả năng chuyền bóng mượt mà.

Đó là những phẩm chất tương tự mà cầu thủ anh ấy có thể đối đầu, Kritsada Kaman, cũng sở hữu. Cả ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm đều chơi rất tốt, cầu thủ 27 tuổi này thường lùi xuống để tạo thêm một cầu thủ ở hàng phòng ngự trong khâu triển khai tấn công và là một trụ cột vững chắc khi không có bóng”.

Tuyển Việt Nam đối diện với khó khăn lớn khi tái đấu Thái Lan.

Mặc dù được FIFA đánh giá cao, dành những lời khen ngợi nhưng điều đó không làm vơi đi thách thức cho tuyển Việt Nam khi tái đấu Thái Lan. Hiện ở bảng B, FIFA ASEAN Cup, tuyển Thái Lan vẫn nắm lợi thế khi đứng đầu bảng nhờ hơn tuyển Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +1). Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần hoà ở trận tối nay, Thái Lan sẽ bảo toàn ngôi đầu, coi như cầm chắc suất tranh chức vô địch ở FIFA ASEAN Cup trong khi đội nhì sẽ phải tranh huy chương đồng.

Tại AFF Cup cách đây 1 tháng, Thái Lan đã thua “tâm phục khẩu phục” trước tuyển Việt Nam ở chung kết. Song, cuộc đối đầu lần này sẽ rất khác khi hai đội đều có sự thay đổi lớn về lực lượng, đặc biệt là từ phía Thái Lan khi họ triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Chính vì sự khác biệt lớn về lực lượng, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Thái Lan. Nếu không thi đấu với phong độ cao nhất và không thể khắc chế điểm mạnh của “Voi chiến”, nguy cơ sảy chân với thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là rất lớn.