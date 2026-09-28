Báo Thái Lan dự đoán "Voi chiến" hạ gục tuyển Việt Nam với tỷ số sát nút

Trang báo Thái Lan dự đoán đội nhà sẽ vượt qua tuyển Việt Nam theo cách kịch tính.

Trang Sport.Trueid của Thái Lan vừa đăng bài nhận định về cặp đấu tâm điểm giữa tuyển Thái Lan gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup (ngày 29/9).

Trong phần mở đầu, hãng truyền thông xứ Chùa Vàng đã đề cập tới phong độ của tuyển Thái Lan và Việt Nam, cũng như thành tích đối đầu của 2 đội trong 5 lần gặp nhau gần nhất.

Sport.Trueid tiếp tục đưa ra nhận định cho rằng sự khác biệt về mặt lực lượng của Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup so với AFF Cup, sẽ là cơ sở cốt lõi để “Voi chiến” hướng tới chiến thắng trước tuyển Việt Nam dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

“Đội tuyển quốc gia Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Anthony Hudson, đã dễ dàng đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0 trong trận đấu mở màn vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, bảng B. Các cầu thủ Thái Lan đã thi đấu tốt, đặc biệt là Teerasak Pueypimai, người đã ghi ba bàn thắng trong trận đấu.

Tuy nhiên, trong giải đấu này, tuyển Thái Lan sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn khác trước Việt Nam, đội bóng vừa đánh bại Thái Lan trong trận chung kết và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Mặc dù vậy, tại FIFA ASEAN Cup, "Những chú voi chiến" đã tung ra đội hình mạnh nhất với nhiều ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Jude Soon-sup-Bell, Supachai Jaided và Peeradon Chamrasmi, cùng nhiều người khác. Họ hoàn toàn có khả năng tạo ra khó khăn lớn cho tuyển Việt Nam” - Sport.Trueid đánh giá.

Lực lượng tuyển Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup mạnh hơn hẳn so với AFF CUp".

Theo Sport.Trueid, khả năng ra sân của tiền đạo nhập tịch Jude Soontraph-Bell hiện vẫn còn bỏ ngỏ trước trận gặp Việt Nam.

“Về sự chuẩn bị của đội "Những chú voi chiến" cho trận đấu này, chúng ta cần xem xét thể trạng của Jude Soontraph-Bell, người dường như đã bị chấn thương nhẹ trong trận đấu trước. Các cầu thủ chủ chốt khác đều đã sẵn sàng ra sân trong trận đấu này”.

Trang Sport.Trueid cũng cho rằng tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể khi Xuân Son chấn thương.

“Về phía đội tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, họ đã thi đấu tốt trong trận mở màn, đánh bại Philippines với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, ở trận đấu thứ hai gặp Thái Lan, "Những ngôi sao vàng" đang gặp khó khăn vì tình trạng sức khỏe của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, người đã bị chấn thương trong trận đấu với Philippines”.

Trong phần cuối, khi đưa ra dự đoán kết quả trận đấu, Sport.Trueid nghiêng về một chiến thắng cho Thái Lan, với tỷ số 2-1:

“So sánh phong độ và sức mạnh đội hình của cả hai đội, có thể thấy họ rất cân bằng. Tuy nhiên, dù Việt Nam đã thi đấu tốt hơn gần đây, Thái Lan đã triệu tập một số cầu thủ chủ chốt cho giải đấu này, giúp "Những chú voi chiến" mạnh hơn so với giải ASEAN Cup 2026. Do đó, trận đấu nhiều khả năng sẽ khác so với lần gặp nhau trước đó. Thái Lan có lẽ có đủ khả năng để giành chiến thắng.

Dự đoán: Thái Lan 2-1 Việt Nam”.

Trang báo Thái Lan dự đoán đội nhà thắng tuyển VIệt Nam 2-1.

Hiện ở bảng B, FIFA ASEAN Cup, tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu sau lượt mở màn với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +4 còn Việt Nam xếp nhì với 3 điểm, hiệu số +1.

Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào lúc 20h ngày mai sẽ mang tính quyết định đến ngôi đầu bảng A. Theo thể thức của giải đấu, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tranh chức vô địch còn 2 đội xếp nhì sẽ gặp nhau tranh HCĐ.