Sao Malaysia: “Gặp tuyển Indonesia thì có gì mà phải sợ!”

Ngôi sao của Malaysia tuyên bố rất mạnh mẽ, quyết đánh bại chủ nhà Indonesia ở trận đấu chiều nay tại FIFA ASEAN Cup.

Vào lúc 18h30 hôm nay (28/9), chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng A, FIFA ASEAN Cup.

Trước thềm trận đấu, ngôi sao Faisal Halim của Malaysia đã gửi chiến thư đầy sức nặng tới đối thủ. Tiền vệ này không quan tâm đến áp lực từ sân Bung Karno, và tuyên bố sẽ cùng ‘Hổ Mã Lai’ đánh bại đội chủ nhà.

“Chúng tôi không có gì phải lo sợ khi đối đầu tuyển Indonesia. Đây là trận đấu bóng đá 11 đấu 11. Chúng tôi cần chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần để đối đầu với Indonesia. Tất cả các đồng đội của tôi cũng đều muốn giành chiến thắng trong trận đấu này” - Faisal Halim tuyên bố.

Faisal Halim kêu gọi các đồng đội không để tâm lý bị ảnh hưởng trước áp lực từ các CĐV Indonesia trên khán đài:

“Chúng tôi không cần phải lo lắng về sự ủng hộ của người hâm mộ Indonesia. Tôi hy vọng tất cả các đồng đội của tôi đều sẵn sàng về thể chất và tinh thần," Faisal nói.

"Trên sân, chúng ta chỉ chơi 11 đấu 11. Kết quả trận đấu được quyết định trên sân. Người hâm mộ chỉ có thể cổ vũ và reo hò. Chúng tôi coi những người hâm mộ Indonesia cũng là những người ủng hộ mình, những người luôn động viên chúng tôi”.

Faisal Halim rất quyết tâm trước trận gặp Indonesia.

Faisal Halim cũng đưa ra đánh giá về màn trình diễn của đội chủ nhà Indonesia thông qua trận thắng Singapore 2-0 ở lượt trận mở màn:

“Chúng tôi đã xem Indonesia thi đấu với Singapore. Lối chơi của họ rất bài bản và mạch lạc. Nhưng đây là bóng đá, một môn thể thao khác, một đối thủ khác.

Chúng tôi không tập trung vào một cầu thủ nào cả. Chúng tôi đang tập trung vào toàn đội. Hiện tại, tuyển Malaysia đang chuẩn bị đối đầu với Indonesia," Faisal nói.

Ngôi sao sinh năm 1998 cũng nói thêm về chiến thắng của Malaysia ở lượt mở màn:

“Trận đấu đầu tiên sau một thời gian dài nghỉ ngơi không hề dễ dàng. Gặp Bangladesh, chúng tôi đã giành được ba điểm tích cực để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.

Faisal cũng khẳng định đã phân tích hàng phòng ngự của Indonesia. Anh nhận định rằng trận đấu tại sân vận động GBK có thể sẽ rất căng thẳng và đòi hỏi mọi cầu thủ phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Là cầu thủ, chúng ta phải tự phân tích bản thân và chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn. Cho dù có chuyện gì xảy ra trong buổi tập, kết quả tích cực sẽ đến nếu chúng ta nỗ lực và làm việc chăm chỉ”.

Tuyển Malaysia tạm xếp trên Indonesia sau lượt trận đầu tiên.

Hiện ở bảng A, tuyển Malaysia tạm đứng đầu với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +3 còn Indonesia xếp nhì với 3 điểm, hiệu số +2. Trận đấu chiều nay sẽ mang tính chất quyết định ngôi đầu, đồng nghĩa với suất vào chung kết tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup.

Theo thể thức của giải đấu, sau vòng bảng đá vòng tròn một lượt, chỉ các đội đứng đầu mỗi bảng mới đá tiếp (lượt chung kết) để tranh chức vô địch.

Đáng lưu ý, lịch sử đối đầu cho thấy Indonesia và Malaysia là rất cân bằng. Hai đội đã chạm trán 85 lần ở cấp ĐTQG, trong đó Indonesia thắng 33 trận, hòa 18 và Malaysia thắng 34. Tuy nhiên, ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Indonesia đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, so với 2 của Malaysia. Đáng chú ý, lần gần nhất hai đội chạm trán là tại AFF Cup 2020, khi Indonesia giành chiến thắng đậm 4-1. Sau gần 5 năm không gặp nhau, cuộc tái ngộ tại Bung Karno chiều nay vì thế càng được chờ đợi.