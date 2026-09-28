Chung kết World Cup: Triều Tiên thua cay đắng trước Tây Ban Nha trên chấm luân lưu

Tuyển trẻ Triều Tiên đã bỏ lỡ chức vô địch World Cup sau khi để thua Tây Ban Nha trên loạt sút luân lưu cân não.

U20 nữ Tây Ban Nha đã bổ sung thêm một danh hiệu quốc tế vào bộ sưu tập của mình sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch U20 nữ Triều Tiên để nâng cao chiếc cúp vô địch U20 World Cup nữ tại Ba Lan vào rạng sáng 28/9 (giờ Việt Nam).

Trận chung kết ở Lodz là cuộc gặp gỡ giữa hai đội vô địch gần nhất của giải đấu, với Tây Ban Nha giành chức vô địch lần đầu tiên vào năm 2022 trước khi Triều Tiên đăng quang lần thứ ba cách đây hai năm.

Giải đấu này cũng có sự góp mặt của một số cầu thủ từng tham gia trận chung kết World Cup U17 nữ năm 2024, trận đấu mà Triều Tiên đã đánh bại Tây Ban Nha trên chấm phạt đền.

U20 nữ Tây Ban Nha cho thấy sức mạnh của mình với việc kiểm soát bóng lên tới 69%, tung ra tới 22 cú sút sau 120 phút, trong đó có 4 lần trúng đích, còn Triều Tiên chỉ kiểm soát bóng 31%, thực hiện 11 pha dứt điểm nhưng chỉ có 1 lần trúng đích. Dù vậy, cả 2 đội đều không thể ghi bàn sau các hiệp chính và 2 hiệp phụ, dẫn tới việc phải phân định thắng bại ở loạt sút luân lưu.

Sau đó, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu nhờ hai pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Laia López.

Nỗi buồn của Triều Tiên.

Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sự thống trị gần đây của Tây Ban Nha trong bóng đá nữ. Quốc gia này đã giành được hai chức vô địch World Cup U17, hai chức vô địch World Cup U20 và danh hiệu vô địch World Cup nữ dành cho ĐTQG trong thập kỷ qua.

Trong khi đó, Triều Tiên đã đánh mất danh hiệu của mình dù trở thành đội đầu tiên không để thủng lưới bàn nào trong một kỳ World Cup U20 nữ.