Sau trận “thắng may”, ĐT Việt Nam có nguy cơ sảy chân trước Thái Lan, chấm dứt kỷ lục bất bại

Tuyển Việt Nam đã nối dài chuỗi bất bại lên 27 trận, nhưng Thái Lan có thể là đối thủ đủ sức chấm dứt thành tích này.

Chiến thắng may mắn với rất nhiều bất ổn

Tuyển Việt Nam đã có được điều quan trọng nhất trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup: 3 điểm. Bàn thắng của Đình Bắc giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Philippines 1-0, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên 27 trận.

Nhưng chiến thắng này chưa thể khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm. Thậm chí, nhiều CĐV sẽ cảm thấy lo lắng cho đội quân của HLV Kim Sang-sik sau khi họ phải nhờ tới may mắn mới vượt qua được Philippines.

Ở trận tối qua, Philippines đã tạo ra không ít khó khăn cho tuyển Việt Nam, đặc biệt sau khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik vượt lên dẫn trước. Tuyển Việt Nam nhiều thời điểm chủ động lùi sâu, nhường quyền kiểm soát cho đối thủ và chờ cơ hội phản công. Philippines thậm chí có thời điểm đưa bóng vào lưới Việt Nam, trước khi bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát 49% thời lượng bóng và tung ra số pha dứt điểm bằng một nửa Philippines. Đây rõ ràng không phải những con số cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều bất ổn ở trận thắng Philippines tối qua.

Vấn đề nằm ở chỗ tuyển Việt Nam đã không duy trì được sức ép đủ lớn sau bàn mở tỷ số. Đội tuyển vẫn tạo ra những khoảnh khắc đáng chú ý, nhưng khả năng kiểm soát trận đấu chưa thực sự ổn định.

Đó có thể là cách chơi phù hợp trong một trận đấu cụ thể, nhưng sẽ trở thành vấn đề nếu đối thủ tiếp theo là Thái Lan.

Đáng nói hơn, tuyển Việt Nam còn phải trả giá bằng chấn thương của Xuân Son. Tiền đạo này rời sân ở phút 60 và được xác nhận sẽ bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu. Đó là chưa kể tuyển Việt Nam còn vắng Quang Hải, nhân tố có khả năng tạo đột biến cao. Trong khi đó, khả năng Hoàng Đức có thể chơi tốt hay không sau khi bình phục chấn thương, vẫn là câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Một trận thắng 1-0 vì thế mang đến cả niềm vui lẫn lời cảnh báo. Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận sau trận đấu rằng may mắn đã đứng về phía tuyển Việt Nam. Toàn đội có 3 điểm, nhưng cũng mất một trong những cầu thủ quan trọng nhất.

Hoàng Đức trở lại là tin vui, nhưng chưa đủ để xóa khoảng trống

Điểm tích cực trước trận Thái Lan là Hoàng Đức nhiều khả năng có thể trở lại. Sự xuất hiện của tiền vệ này đặc biệt quan trọng sau những gì tuyển Việt Nam thể hiện trước Philippines.

Hoàng Đức có thể giúp tuyển Việt Nam giữ bóng tốt hơn, thoát khỏi áp lực ở tuyến giữa và tạo ra những đường chuyền mang tính đột biến. Sự trở lại của anh vì thế có thể giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án để đối phó với khả năng kiểm soát bóng của Thái Lan.

Nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể có Quang Hải và Xuân Son. Đây là điểm khác biệt rất lớn so với cuộc đối đầu giữa hai đội ở chung kết ASEAN Cup cách đây hơn một tháng. Khi đó, tuyển Việt Nam có lực lượng gần như mạnh nhất và đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Ngược lại, Thái Lan lại đang sở hữu lực lượng mạnh nhất, hơn hẳn so với AFF Cup.

Vắng Xuân Son và Quang Hải là tổn thất lớn khi tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan.

Lần này, Hoàng Đức có thể trở lại, nhưng Quang Hải không góp mặt còn Xuân Son đã chắc chắn phải nghỉ hết giải. Điều đó khiến bài toán của HLV Kim Sang-sik khó hơn đáng kể. Tuyển Việt Nam không chỉ phải đối đầu với một đối thủ mạnh mà còn phải tìm cách bù đắp những khoảng trống ở cả tuyến giữa lẫn hàng công. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi ở trận tái đấu sắp tới, chắc chắn Thái Lan sẽ thi đấu với đội hình mạnh nhất.

Thái Lan có thể chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của tuyển Việt Nam?

Đây mới là điều khiến trận đấu ngày 29/9 trở nên đặc biệt. Thái Lan không chỉ bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam bằng đội hình được xây dựng rất mạnh. HLV Anthony Hudson đã gọi trở lại Chanathip Songkrasin cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong khi AFF mô tả đây là nỗ lực lựa chọn đội hình mạnh nhất có thể.

Quan trọng hơn, Thái Lan có động lực rất lớn. Chỉ hơn một tháng trước, họ thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup với tổng tỷ số 2-4. Trận thua ấy chắc chắn khiến cuộc tái đấu tại FIFA ASEAN Cup trở nên đặc biệt hơn. HLV Hudson từng công khai nói ông nóng lòng muốn “đòi lại món nợ” trước tuyển Việt Nam, còn Chanathip cũng tuyên bố quyết tâm đánh bại đối thủ khi trở lại đội tuyển.

Kỷ lục bất bại của tuyển Việt Nam đang bị đe doạ bởi Thái Lan.

Ngay trận ra quân, Thái Lan cũng cho thấy sức mạnh đáng nể khi đánh bại Pakistan 4-0, trong khi Việt Nam chỉ thắng Philippines 1-0. Tất nhiên, không thể lấy hai tỷ số này để kết luận đội nào mạnh hơn, bởi Pakistan và Philippines là những đối thủ khác nhau. Nhưng nó cho thấy Thái Lan đang có trạng thái rất tốt trước cuộc đối đầu trực tiếp.

Chuỗi 27 trận bất bại là một thành tích đáng chú ý của thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhưng nó không phải chiếc áo giáp bảo đảm chiến thắng. Trái lại, càng kéo dài, chuỗi trận ấy càng trở thành mục tiêu để những đối thủ lớn nhất muốn chặn lại.

Thái Lan có đủ những yếu tố để biến trận đấu ngày 29/9 thành thử thách lớn nhất của tuyển Việt Nam trong thời gian qua: lực lượng mạnh, những cầu thủ giàu kinh nghiệm trở lại, phong độ tốt và đặc biệt là động lực phục thù sau thất bại ở chung kết.

Nếu tuyển Việt Nam tiếp tục để đối thủ kiểm soát thế trận như từng xảy ra trước Philippines, nguy cơ chuỗi bất bại 27 trận bị chấm dứt là hoàn toàn có thể, thậm chí là dễ xảy ra.