Báo Anh: 40 tên lửa Oreshnik mỗi năm là con số cực kỳ nguy hiểm

Nhận định trên được ông Sidharth Kaushal - nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Các Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI), một trung tâm phân tích chuyên về các vấn đề quốc phòng và an ninh, viết trong một bài báo đăng trên tờ Telegraph của Anh.

Tác giả lưu ý rằng Nga sở hữu một kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái công nghệ cao khổng lồ, hiện đang tàn phá Ukraine một cách có hệ thống.

Hàng đêm, Quân đội Nga tiến hành nhiều cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, và những gì diễn ra đang gây lo ngại lớn cho các chính trị gia Anh - những người lo ngại London sẽ không thể chống lại sức mạnh của Moskva nếu xảy ra chiến sự.

Chuyên gia Kaushal lưu ý rằng Anh chưa có hệ thống phòng không nhiều lớp như Israel. Tuy nhiên nhiều loại vũ khí của Nga, chẳng hạn như tên lửa Iskander, sẽ không thể vươn tới Quần đảo Anh, và điều này làm ông hài lòng. Tuy nhiên nhà phân tích rất cảnh giác với tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom chiến lược hoặc tàu ngầm.

"Trong trường hợp của Vương quốc Anh, Nga có thể sẽ tập trung chủ yếu vào các mục tiêu quân sự quan trọng, sân bay và trung tâm chỉ huy", ông Kaushal nhận xét.

Theo nhà phân tích, người Nga cần phải tin chắc rằng máy bay và tàu ngầm của họ sẽ chịu tổn thất nặng nề trong trường hợp bị tấn công. Đồng thời ông Kaushal thừa nhận rằng Anh hiện không có đủ hệ thống phòng không tốt.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga có tính năng kỹ chiến thuật rất đáng nể.

Chuyên gia Kaushal cũng cho rằng Liên bang Nga hiện chưa có đủ tên lửa đạn đạo để tấn công Anh, nhưng tình hình có thể thay đổi hoàn toàn trong thập kỷ tới và cần phải chuẩn bị cho điều này.

"Nếu Nga có thể sản xuất tên lửa tầm trung Oreshnik thế hệ mới - vũ khí mà họ đã sử dụng để tấn công thành phố Dnepr của Ukraine năm ngoái, với tốc độ tương đương tên lửa SS-20 của Liên Xô (khoảng 40 quả mỗi năm), thì Moskva đủ sức tạo ra năng lực mạnh mẽ với hàng trăm quả Oreshnik vào giữa những năm 2030".

"Hơn nữa, trong khi các phương tiện tấn công siêu thanh của Nga như Avangard hiện đang sản xuất với số lượng nhỏ và lắp trên tên lửa liên lục địa được thiết kế để đánh bại hệ thống phòng thủ Hoa Kỳ, thì cuối cùng Nga sẽ tích hợp những khả năng này vào tên lửa để sử dụng ở châu Âu, giống như Trung Quốc đã làm với DF-17", tác giả nói thêm.

Ông Kaushal nhấn mạnh rằng 40 quả Oreshnik mỗi năm là rất nguy hiểm, và các chuyên gia cùng nhiều từ báo Anh khác cũng đồng tình với quan điểm trên.

Tóm lại nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù Anh có thể hoãn việc đưa ra các quyết định quan trọng về chi tiêu cho việc xây dựng một hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa hiệu quả vào lúc này, nhưng “London sẽ không thể tránh né vô thời hạn, và thời gian là yếu tố then chốt”.