Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa?

Thị trường ô tô điện bốn bánh tại Ấn Độ đang ghi nhận những chuyển động đáng chú ý trong nửa đầu tháng 12/2025, khi cục diện quen thuộc bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu thay đổi, theo EVIndia.

Trong bối cảnh “bộ ba lớn” gồm Tata, MG và Mahindra vẫn giữ các vị trí dẫn đầu, sự xuất hiện của VinFast trong nhóm 5 hãng bán xe điện nhiều nhất thị trường được xem là điểm nhấn đáng chú ý, mang theo những hàm ý vượt ra ngoài con số doanh số tuyệt đối.

Theo dữ liệu đăng ký xe từ hệ thống VAHAN (không bao gồm bang Telangana), VinFast đã vươn lên vị trí thứ 4 với 163 xe điện được bán ra trong giai đoạn nửa đầu tháng 12.

Thành tích này giúp hãng xe Việt Nam vượt qua nhiều thương hiệu đã hiện diện lâu năm tại Ấn Độ như BMW hay Kia, bất chấp việc chỉ mới gia nhập thị trường và chưa có danh mục sản phẩm phổ thông. Hết tháng 12, con số này sẽ còn tăng cao, hứa hẹn vượt qua mức 291 xe của tháng 11.

Đáng chú ý hơn, kết quả của VinFast xuất hiện trong bối cảnh doanh số của các hãng dẫn đầu đều có xu hướng giảm so với giữa tháng 11. Tata – nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất thị trường xe điện Ấn Độ – ghi nhận mức sụt giảm khoảng 10%, từ 2.556 xe xuống còn 2.296 xe.

MG giảm 12% xuống còn 1.447 xe, trong khi Mahindra chịu mức giảm mạnh nhất, khoảng 17%, còn 1.172 xe. Sự suy giảm đồng loạt này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, thay vì tăng trưởng nóng như trước.

So sánh doanh số Giữa tháng 11 và Giữa tháng 12 cho thấy xu hướng giảm nhiệt của các công ty dẫn đầu.

Trong bức tranh đó, việc một thương hiệu mới như VinFast nhanh chóng chen chân vào Top 5 mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với quy mô 163 xe. Đáng chú ý, toàn bộ doanh số của VinFast đến từ các mẫu SUV điện thuộc phân khúc cao cấp như VF 6 và VF 7, với mức giá cao hơn đáng kể so với các dòng xe điện phổ thông đang chiếm tỷ trọng lớn tại Ấn Độ. Điều này đồng nghĩa VinFast đang cạnh tranh trong điều kiện bất lợi hơn, khi chưa sở hữu các mẫu xe giá rẻ – phân khúc vốn tạo ra sản lượng chính cho thị trường.

Theo giới quan sát, chính yếu tố này khiến MG và Mahindra trở thành những cái tên chịu áp lực lớn nhất trong trung hạn. Hai hãng này đang giữ vị trí thứ 2 và thứ 3, nhưng đều phụ thuộc vào các mẫu xe có giá trung bình và cao. Nếu VinFast hoàn thiện chuỗi cung ứng tại nhà máy ở Tamil Nadu và mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc giá dưới 15 lakh rupee, khoảng cách doanh số hiện nay có thể bị thu hẹp nhanh chóng.

Về dài hạn, cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Tata. Trong nhiều năm, Tata gần như thống trị tuyệt đối thị trường xe điện Ấn Độ với thị phần từng vượt 65%. Tuy nhiên, việc doanh số của hãng giảm trong tháng 12, cùng với sự xuất hiện của các đối thủ mới, cho thấy vị thế độc tôn này không còn bất khả xâm phạm.

Theo đánh giá của EVIndia, VinFast đang chuẩn bị đưa ra các mẫu xe điện cỡ nhỏ như VF 3 và VF 5 – những dòng xe được xem là đối thủ trực tiếp của Tiago và Punch, hai sản phẩm chủ lực của Tata. Trong bối cảnh người tiêu dùng Ấn Độ ngày càng cởi mở hơn với các thương hiệu toàn cầu mới, yếu tố “tân binh” có thể trở thành lợi thế nếu đi kèm giá bán và công nghệ cạnh tranh.

Giữa tháng 12/2025 vì thế có thể được xem là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của thị trường xe điện Ấn Độ. Không phải vì ngôi đầu đổi chủ, mà bởi sự xuất hiện của một biến số mới đủ sức làm thay đổi cách các hãng xe hiện hữu tính toán chiến lược trong những năm tới.

Đầu tháng 12, VinFast và Chính quyền bang Tamil Nadu chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc phân bổ khoảng 200 ha đất tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, để mở rộng cơ sở hiện có của công ty. Bang cũng sẽ hỗ trợ trong quá trình xin cấp phép và thiết lập các kết nối hạ tầng thiết yếu như điện, nước, đường nội khu, hệ thống thoát nước và xử lý chất thải.

Về phía VinFast, công ty dự kiến đầu tư 500 triệu USD tại Thoothukudi để phát triển các phân xưởng, dây chuyền sản xuất chuyên biệt cho xe buýt điện và xe máy điện, bao gồm các hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và vận hành liên quan. Khoản đầu tư này đánh dấu giai đoạn thứ hai trong cam kết đầu tư 2 tỷ USD trước đó.