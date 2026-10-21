“Bánh tiramisu có nghĩa là gì?” - Câu hỏi trị giá 14 triệu đồng tại Ai Là Triệu Phú, người chơi bỏ cuộc

Món tráng miệng quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa phía sau.

Tiramisu là món bánh tráng miệng nổi tiếng của Ý, xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán cà phê, tiệm bánh và nhà hàng. Không ít người từng thưởng thức món bánh này, nhưng đã bao giờ bạn tò mò tên gọi tiramisu thực sự có nghĩa là gì?

Một người chơi của Ai Là Triệu Phú từng phải đối diện với câu hỏi tưởng gần gũi nhưng không dễ trả lời này. Đáng chú ý, đây là câu hỏi trị giá 14 triệu đồng, đồng nghĩa với việc người chơi phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lựa chọn, bởi nếu trả lời sai, sẽ trở về với mốc tiền thưởng 2 triệu đồng.

Cụ thể, câu hỏi được MC Phan Đăng đưa ra là: “Tên món bánh tráng miệng nổi tiếng Tiramisu của Ý có ý nghĩa là gì”. Bốn phương án lần lượt gồm A. Hãy mang em đi, B. Hãy cưới em nhé, C. Làm vợ anh nhé và D. Xin đừng quên anh.

Câu hỏi trị giá 14 triệu đồng làm khó người chơi Ai Là Triệu Phú (Ảnh chụp màn hình)

Đọc qua các đáp án, nhiều người có thể nghĩ đây là một câu hỏi về tình yêu, bởi cả bốn lựa chọn đều mang màu sắc lãng mạn. Tuy nhiên, nếu không biết nguồn gốc tên gọi của món bánh, việc chọn ra phương án chính xác lại chẳng đơn giản như thưởng thức một miếng tiramisu.

Trước câu hỏi này, người chơi đã không thể tự tin đưa ra đáp án và cuối cùng quyết định dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền thưởng đã có. Đây cũng là tình huống khiến câu hỏi trở nên đáng chú ý: Thay vì mạo hiểm với một lựa chọn chưa chắc chắn, người chơi chấp nhận dừng lại trước khi bước vào thử thách tiếp theo.

Đáng nói, sau khi người chơi quyết định dừng cuộc chơi, MC Phan Đăng còn hỏi vui rằng nếu được lựa chọn thì người chơi sẽ chọn phương án nào. Khi ấy, người chơi cho biết mình nghiêng về đáp án B - “Hãy cưới em nhé”.

Tuy nhiên, đây lại không phải câu trả lời chính xác. Đáp án đúng của chương trình là A. Hãy mang em đi.

Tình huống này khiến câu hỏi về một món bánh quen thuộc trở nên thú vị hơn hẳn. Người chơi không chỉ phải đối diện với bốn phương án nghe khá hợp lý, mà còn đứng trước lựa chọn giữa việc mạo hiểm để giành thêm tiền thưởng hay dừng lại ở số tiền đã có.

Đáp án đúng của chương trình là A. Hãy mang em đi (Ảnh chụp màn hình)

Tiramisu là món bánh tráng miệng nổi tiếng của Ý, thường được làm từ các lớp bánh quy nhúng cà phê, phô mai mascarpone, trứng, đường và bột cacao. Vị đắng nhẹ của cà phê, độ béo mịn của kem cùng hương cacao đặc trưng tạo nên sức hấp dẫn của món bánh này.

Có nhiều câu chuyện khác nhau về nguồn gốc tiramisu, nhưng tên gọi của món bánh thường được liên hệ với cảm giác tỉnh táo, phấn chấn mà cà phê mang lại cũng như sự ngọt ngào, lãng mạn. Bởi vậy, nếu chỉ nhìn vào những phương án mang màu sắc tình yêu được đưa ra trong Ai Là Triệu Phú, người chơi rất dễ bị dẫn dắt sang một hướng suy luận khác.

Câu hỏi này cũng cho thấy những kiến thức tưởng chừng gần gũi trong đời sống đôi khi lại có thể trở thành thử thách trên ghế nóng. Bạn có thể đã ăn tiramisu nhiều lần, biết rõ hương vị của nó, nhưng chưa chắc từng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên quen thuộc ấy.