Bảng tổng sắp huy chương Asiad ngày 29/9: Đoàn Việt Nam trở lại top 20 sau tấm HCV ngoạn mục

Đoàn Việt Nam đã có tấm HCV thứ 2 tại Asiad 2026.

Tại trận chung kết nội dung cầu mây đôi nữ, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỉ số 2-0 sau 2 set đấu đầy xuất sắc. Ở set 1, cặp đôi Thu Trang và Khánh Ly liên tục ghi điểm giúp tuyển Việt Nam dẫn 7-3 rồi kết thúc với tỉ số 15-8. Set 2 còn chứng kiến màn trình diễn áp đảo hơn đến từ các VĐV Việt Nam. Cách biệt sớm được tạo ra và tuyển Việt Nam thắng với tỉ số 15-4.

Đây là tấm HCV thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2026. Nhờ tấm huy chương quý giá này, đoàn Việt Nam trở lại top 20 toàn đoàn sau ngày thi đấu 29/9. Hiện tại, Việt Nam đã có 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.

Hi vọng rằng trong những ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành thêm những tấm huy chương để tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.