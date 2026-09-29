Tuyển Trung Quốc chính thức tan mộng HCV sau bàn thua nghiệt ngã

Tuyển Trung Quốc đã không thể lọt vào trận chung kết môn bóng đá nữ Asiad 2026.

2 đội tuyển nữ Triều Tiên và Trung Quốc tiến vào vòng bán kết môn bóng đá nữ Asiad 2026 theo những cách rất khác nhau. Tuyển Triều Tiên đại thắng Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 5-1. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc phải rất vất vả mới vượt qua được Việt Nam với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu.

Thế trận trong hiệp một gần như hoàn toàn nghiêng về phía tuyển nữ Triều Tiên. Ngay phút thứ 3, Myong Yu Jong đã dứt điểm một chạm đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành tuyển Trung Quốc. Con số thống kê cho thấy tuyển Triều Tiên kiểm soát bóng tới 67% và tung ra 3 pha dứt điểm. Trong khi tuyển Trung Quốc không có nổi tình huống dứt điểm trúng đích nào. Dẫu vậy, đội bóng xử tỷ dân vẫn giữ được tỉ số 0-0 đến hết 45 phút đầu tiên.

Những phút đầu hiệp hai, tuyển Triều Tiên tiếp tục duy trì sức ép. Tới phút 53, mành lưới tuyển Trung Quốc cuối cùng cũng rung lên. Trong nỗ lực ngăn chặn đường treo bổng của đối phương, tiền vệ Wei Yao của Trung Quốc vô tình đưa bóng thẳng về lưới nhà.

Tuyển Triều Tiên (áo đỏ) lọt vào chung kết môn bóng đá nữ Asiad 2026

Ngay sau bàn thua, tuyển Trung Quốc thực hiện những sự thay đổi người và cố gắng dồn lên tấn công. Zhang Chengxue thực hiện tình huống dứt điểm táo bạo nhưng không thể mang về bàn thắng gỡ hòa.

Tới phút 72, cơ hội rõ ràng được trao cho Shao Ziqin. Cầu thủ đang khoác áo Benfica lại không tung ra cú dứt điểm khi đối mặt với thủ môn đối phương mà thực hiện đường chuyền vào. Nhưng đường chuyền lại không thể đưa bóng tìm đến đồng đội phía bên trong.

Bỏ lỡ cơ hội, tuyển Trung Quốc phải trả giá. Trong tình huống phạt góc ở phút 79, hậu vệ Trung Quốc phá bóng ra nhưng bóng lại tìm đến chân Myong Yu Jong. Chân sút bên phía Triều Tiên lập tức tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn, nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút còn lại, tuyển Trung Quốc không thể tìm nổi dù chỉ là 1 bàn danh dự. Tuyển Triều Tiên giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và ghi tên mình vào trận chung kết môn bóng đá nữ Asiad 2026. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc sẽ có lần 2 liên tiếp phải góp mặt ở trận tranh hang ba.

Kết quả: Triều Tiên 2-0 Trung Quốc

Bàn thắng: Wei Yao 53', Myong Yu Jong 79'