"Thổi bay" đội Malaysia chỉ sau 18 phút, tuyển Việt Nam nắm chắc tấm vé bán kết Asiad

Tuyển Việt Nam tiến gần tới mục tiêu giành huy chương.

Ngày 29/9, bộ môn Liên Minh Huyền Thoại thuộc nhóm môn Esports (Thể thao điện tử) Asiad 2026 chính thức khởi tranh. Đội tuyển LMHT Việt Nam nhanh chóng thể hiện sức mạnh tại bảng A với 2 chiến thắng liên tiếp.

Ở trận ra quân, Việt Nam thắng Saudi Arabia chỉ sau hơn 25 phút thi đấu. Lượt trận thứ hai còn ấn tượng hơn, tuyển Việt Nam chỉ cần 18 phút để đánh bại Malaysia. Với 6 điểm sau 2 lượt đấu, tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A. Tấm vé vào bán kết đã nằm trong tầm tay và khả năng lớn tuyển Việt Nam sẽ đánh bại UAE ở lượt cuối để giành trọn vẹn 9 điểm.

Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

Mục tiêu mà đội tuyển LMHT Việt Nam đặt ra tại Asiad 2026 là giành huy chương. Giới chuyên môn đánh giá thử thách thực sự sẽ chỉ đến ở vòng loại trực tiếp với những đối thủ như Hàn Quốc hay Đài Bắc Trung Hoa. Tại Asiad 2022, tuyển LMHT Việt Nam từng xếp thứ tư chung cuộc.