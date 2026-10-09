Bảng tính giờ khiến cư dân mạng Việt tranh cãi: Lần đầu thấy phụ huynh chi li kiểu này!

Câu chuyện hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm và thảo luận từ cộng đồng mạng.

Mới đây, bài đăng chia sẻ về trải nghiệm dạy học của một gia sư tiếng Anh đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhìn vào sổ ghi chép thời gian học mà gia sư đăng tải, cư dân mạng không khỏi “dở khóc dở cười” trước độ chi ly đến từng phút của vị phụ huynh này.

Canh từng phút: Dạy từ 8h15 đến 10h09 vẫn bị tính thành... 1 tiếng?

Theo chia sẻ từ gia sư, mức thù lao nhận được chỉ khoảng 80.000 đồng cho một buổi học kéo dài 2 tiếng. Tuy nhiên, điều khiến người trong cuộc vô cùng ấm ức lại nằm ở cách phụ huynh căn chỉnh thời gian.

Cụ thể, vị phụ huynh này quy định giờ bắt đầu buổi học chỉ được tính từ lúc học sinh bấm vào liên kết Google Meet. Khoảng thời gian gia sư gửi đề trước đó cho học sinh làm hoàn toàn không được tính. Đáng nói hơn, thời điểm kết thúc buổi học lại bị phụ huynh chốt ngay khi học sinh nộp lại bài tập để chữa. Đồng nghĩa với việc toàn bộ khoảng thời gian gia sư ngồi kiểm tra và chữa bài chi tiết cho học sinh sau đó bị xem như… "miễn phí".

Trong bức ảnh chụp lại cuốn sổ theo dõi, từng buổi học được ghi lại tỉ mỉ đến từng số lẻ: 20h05 - 20h40 (35 phút), 8h15 - 10h09 (~1h), 20h43 - 21h41 (~1h), 19h56 - 21h19 (~1h20)... Sự cẩn thận đến mức chi tiết này khiến gia sư không khỏi ngậm ngùi bức xúc vì công sức của mình không được trân trọng đúng mức.

Nên trao đổi thẳng thắn lại với phụ huynh

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về hàng loạt lượt tương tác và bình luận sôi nổi. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách làm việc quá cứng nhắc của phụ huynh, đồng thời cảm thấy ái ngại cho công sức của bạn gia sư.

Nhiều người cho rằng việc dạy học cần dựa trên sự tôn trọng và linh hoạt giữa hai bên, bởi thời gian chuẩn bị bài hay chữa bài đều tốn không ít tâm huyết. "Lần đầu thấy phụ huynh tính giờ chi li đến vậy, mà cũng là lần đầu thấy mức thù lao gia sư 2 tiếng 80k. Công sức dạy học, chữa bài đâu phải chỉ tính bằng phút mở link đâu", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, không ít bình luận khuyên bạn gia sư nên trao đổi thẳng thắn lại với phụ huynh về quy trình dạy và cách tính giờ để tìm tiếng nói chung. Nếu không thể thống nhất, việc dừng lại để tìm một công việc phù hợp hơn là lựa chọn tháo gỡ nhẹ nhàng cho cả hai bên.

Câu chuyện hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm và thảo luận từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những ai đã và đang gắn bó với công việc gia sư.