HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Băng tan ở Himalaya đe dọa nguồn nước của hàng trăm triệu người

Tùng Lâm
|

Các nhà nghiên cứu cảnh báo đến giữa thế kỷ, lượng nước từ băng tan ở Himalaya có thể đạt đỉnh trước khi suy giảm, kéo theo sức ép ngày càng lớn đối với nguồn nước và nguy cơ thiên tai ở nhiều khu vực châu Á.

Các sông băng ở dãy Himalaya đang tan nhanh hơn so với một thập kỷ trước, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước và thiên tai tại nhiều khu vực ở châu Á. Cảnh báo được đưa ra trong nghiên cứu công bố tháng 9, do công ty tư vấn phát triển bền vững Systemiq phối hợp với một số tổ chức nghiên cứu về Himalaya thực hiện.

- Ảnh 1.

Người dân lấy nước từ sông băng tại trại căn cứ Everest, Nepal. Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu dự báo đến khoảng giữa thế kỷ, lượng nước từ băng tan chảy vào các con sông ở Himalaya có thể đạt mức cao nhất. Sau mốc này, khi các sông băng tiếp tục thu hẹp, lượng nước bổ sung cho các hệ thống sông sẽ giảm dần, ảnh hưởng tới nguồn nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp và sản xuất.

Rủi ro từ băng tan càng được chú ý sau vụ sạt lở sông băng cuối tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, kéo theo lở đất và lũ quét tại các thung lũng phía dưới. Vụ việc một lần nữa cho thấy những biến động ở vùng băng tuyết trên cao có thể tác động nhanh tới các khu vực hạ lưu.

Một nguy cơ khác là sự hình thành ngày càng nhiều hồ băng. Khi sông băng tan và rút dần, nước có thể tích tụ thành hồ tại những khu vực trũng. Nếu bờ hồ mất ổn định, lượng nước lớn có thể bất ngờ tràn xuống các thung lũng phía dưới, gây lũ quét.

Riêng tại Ấn Độ, gần 200 hồ băng được xác định có nguy cơ cao, trong đó 56 hồ thuộc nhóm “nguy cơ rất cao”. Hàng triệu người sinh sống tại các khu vực phía dưới những hồ này, đặt ra yêu cầu tăng cường theo dõi và cảnh báo sớm.

Tốc độ mất khối lượng băng ở Himalaya cũng gia tăng trong những thập kỷ gần đây, trong khi khả năng giám sát trực tiếp vẫn còn hạn chế. Trong khoảng 40.000 sông băng thuộc vùng Hindu Kush - Himalaya, hiện chỉ có 21 sông băng được theo dõi thực địa. Khu vực này trải dài qua tám quốc gia, từ Afghanistan đến Myanmar.

Sự suy giảm của các sông băng không chỉ làm tăng nguy cơ thiên tai mà còn gây sức ép lâu dài đối với nguồn nước. Himalaya cung cấp nước cho nhiều lưu vực sông lớn, phục vụ đời sống và hoạt động kinh tế của hàng trăm triệu người. Khi lượng nước từ băng tan giảm dần trong những thập kỷ tới, những khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn nước này sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn.

Tại Ấn Độ, khu vực Himalaya đóng góp hơn 20% GDP của cả nước. Dù chỉ chiếm khoảng 18% diện tích đất liền, khu vực này lại ghi nhận khoảng 35% số vụ thiên tai. Đây cũng là lý do những thay đổi về băng, nguồn nước và nguy cơ thiên tai tại Himalaya đang được theo dõi ngày càng chặt chẽ

Tổng hợp

Tags

Himalaya

băng tan

nguồn nước

thiên tai

Nepal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại