Băng rừng giải cứu nữ sinh thoát khỏi cạm bẫy buôn người

Trước đó, cháu Lò Thanh Thủy (SN 2006 trú tại huyện Điện Biên) đi một mình từ nhà lên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên để tiếp tục học tập. Cho tới 21 giờ cùng ngày, cháu Thảo có gọi điện thoại về cho gia đình hốt hoảng: “Con kết bạn trên mạng Facebook bị bạn lôi kéo, rủ rê bỏ học để đi kiếm tiền bây giờ con muốn quay về nhà nhưng giờ con không biết ở đâu, chỉ biết trên xe khách đang trên đường đi xuống Lào Cai qua địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu”.



Trong thời gian qua, nhiều đối tượng buôn người đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cuộc điện thoại chập chờn mất sóng sau đó càng khiến cho anh Cà Văn Soản vô cùng hoang mang lo lắng, sợ cháu Thảo sẽ bị người khác lừa bán sang Trung Quốc. Ngay sau đó, anh Soản đã đến trình báo vụ việc với Công an xã Thanh Yên.

Nhận được thông tin trình báo, Công an xã Thanh Yên đã phối hợp với UBND xã Bình Lư, huyện Tam Đường và Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương tung lực lượng xác minh, truy tìm cháu Thủy.

Do trời mưa, đêm tối, điện thoại không liên lạc được, nên các đơn vị chức năng phải băng rừng, rà soát từng chiếc xe trên tuyến Quốc lộ 4D để tìm cháu Thủy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10h đồng hồ, các đơn vị chức năng đã tìm thấy, đưa cháu Thảo trở về đoàn tụ cùng với gia đình.

"Thay mặt cho gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Công an huyện Điện Biên; lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu; Đội CSGT số 4 Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu; Công an xã Thanh Yên, đặc biệt là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Thiếu tá Lường Mạnh Hùng là Đội trưởng thuộc Đội CSGT số 4 đã kịp thời giải cứu an toàn cho cháu Lò Thanh Thủy”- anh Soản xúc động viết trong thư cảm ơn.