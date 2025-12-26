Ngày 26/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam 4 đối tượng về hành vi "Cướp tài sản" gồm: Trần Ngọc Mộng (SN 1983, trú Đắk Lắk), Kha Minh Cường (SN 1993, trú Cần Thơ), Lê Quyên Bình (SN 1988, trú An Giang) và Trương Tiểu Điền (SN 1999, trú Cà Mau).

Theo điều tra, băng nhóm này do Phan Văn Tân (SN 1987, trú Hậu Giang) cầm đầu. Chúng tung tin sở hữu viên thiên thạch nặng 2,8kg để bẫy bà P.T.X. (trú TP.HCM). Sau khi thống nhất giá 1,5 tỷ đồng, nhóm này lừa nạn nhân lên TP Buôn Ma Thuột để giao dịch.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Mộng. Ảnh Công an tỉnh Đắk Lắk.

Để thực hiện phi vụ, các đối tượng phân vai chuyên nghiệp: Mộng khảo sát địa hình, chọn điểm vắng vẻ và lo hậu cần. Cường trực tiếp giao dịch, dùng ớt bột tấn công nạn nhân. Bình cảnh giới, giải vây nếu bị truy đuổi. Điền nổ máy ô tô chờ sẵn để tiếp ứng đồng bọn tẩu thoát.

Trưa 13/12, tại điểm hẹn thuộc phường Tuy Hòa, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, nhóm này ném ớt bột vào mặt người cầm tiền, giật túi xách chứa 1,5 tỷ đồng rồi lên ô tô trốn về Khánh Hòa chia chác.

Hiện công an đang ráo riết truy bắt Tân cùng hai đối tượng đồng phạm là Phạm Hoài Thưng và Trần Hoài Thanh đang bỏ trốn.