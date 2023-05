Băng nhóm bảo kê do cháu ruột của "đàn em Năm Cam" cầm đầu hoạt động như thế nào?

Công an quận 8 phát động phong trào tố giác tội phạm khu vực chợ Bình Điền

Ngày 6/5, Công an quận 8 (TPHCM) cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi thông báo đến tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền về tình hình an ninh trật tự và phát động phong trào tố giác tội phạm.

Mới đây, hàng trăm cảnh sát đã tiến hành bắt giữ băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản do Châu Phát Ti (40 tuổi), Châu Phát Tuấn (35 tuổi) và Châu Phát Hùng (32 tuổi) cầm đầu, hoạt động tại chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8.

Cả 3 đối tượng này có nhiều tiền án, tiền sự, có quan hệ chú cháu ruột và là em ruột, cháu ruột của Châu Phát Lai Em (đàn em của Năm "Cam") đã bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên án tử hình về tội "Giết người" vào năm 2003.

Đối tượng Châu Phát Hùng. Ảnh: Công an TPHCM

Đối tượng Châu Phát Ti. Ảnh: Công an TPHCM

Đối tượng Châu Phát Tuấn. Ảnh: Công an TPHCM

Công an quận 8 cho biết, trên địa bàn phường 7, đặc biệt là khu vực chợ Bình Điền - nơi tập trung nhiều người dân và lao động ở nhiều nơi đến làm việc và kiếm sống. Đồng thời, đây cũng là khu vực có nhiều đối tượng phạm pháp hình sự trốn tránh pháp luật lợi dụng tìm đến để trà trộn, ẩn náu hoạt động.

Trước tình hình trên, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an quận 8 phối hợp Phòng Bảo vệ chợ tổ chức tập huấn; thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, các băng nhóm gây rối trật tự công cộng, cho vay nặng lãi...

Bên cạnh đó, Công an quận 8 cũng giao cho Công an phường 7 phối hợp Đội nghiệp vụ Công an quận, Phòng bảo vệ chợ thực hiện công tác tuyên truyền vận động thương nhân tham gia phòng chống tội phạm, vận động mọi người dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm với cơ quan công an.

Băng nhóm thu tiền bảo kê ở chợ đầu mối lớn nhất TPHCM hoạt động như thế nào?

Theo công an TPHCM, trong quá trình kinh doanh, buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này tạo cớ gây ra các mâu thuẫn, liên tục cùng “đàn em” đến nơi kinh doanh tại chợ Bình Điền để chửi bới, gây áp lực và hành hung, buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền cho các đối tượng để được bỏ qua và tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ.

Chợ Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất tại TPHCM

Cụ thể, thủ đoạn của băng nhóm này thường o ép tiểu thương, muốn yên ổn kinh doanh buộc phải chọn các nhóm bốc vác, khuân hàng là đàn em, tay chân thân tín do chúng bảo kê với mức giá cao hơn bình thường. Người nào chấp nhận sẽ được yên ổn làm ăn, ngược lại sẽ liên tục bị quấy nhiễu, gây rối bằng nhiều cách khác nhau.

Khi các tiểu thương hoặc một số người trong chợ vay mượn tiền của nhau để kinh doanh. Tuy nhiên, có những trường hợp vay tiền nhưng đòi không trả, chủ nợ bức xúc tranh cãi có gây xô xát nhẹ với con nợ liền bị nhóm bảo kê thị uy, chửi bới, quấy phá liên tiếp.

Để yên ổn, chủ nợ buộc phải gặp băng nhóm bảo kê xuống nước năn nỉ. Biết chủ nợ bị khuất phục, nhóm này buộc họ xóa hết khoản nợ vay, bồi thường tiền thuốc cho “nạn nhân” và đóng… thêm tiền phạt. Theo đó, có không ít người đã bị nhóm bảo kê dùng thủ đoạn giả vờ “giải cứu” cưỡng đoạt ít thì vài chục triệu đồng, nhiều có khi vài trăm triệu đồng bởi những điều luật phí lý do chúng tự đặt ra.

Dù rất bức xúc nhưng để “yên thân” buôn bán, các tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền nêu trên cho nhóm của Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng mà không dám tố cáo đến cơ quan Công an.

Xét thấy băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức với thành phần gồm nhiều đối tượng hình sự “cộm cán”, có nhiều tiền án, tiền sự, thực hiện hành vi phạm tội rất manh động, gây bức xúc trong cộng đồng tiểu thương tại Chợ đầu mối Bình Điền; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã báo cáo Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Ngày 26/4, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.