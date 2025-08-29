Bằng Kiều lên tiếng trước tin đồn thất thiệt

Những ngày qua, khi tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp nơi nơi, nam ca sĩ Bằng Kiều đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ lại đoạn clip biểu diễn của con trai trong một chương trình ca nhạc ở Mỹ.

Không chỉ vậy, anh còn kêu gọi khán giả ủng hộ màn trình diễn của con khiến dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Bằng Kiều cho rằng, im lặng quá lâu chỉ khiến khán giả yêu thương mình thêm hoang mang, trong khi điều anh mong mỏi nhất là được sống và làm việc với tinh thần tôn trọng quê hương, khán giả và âm nhạc.

'Tôi chỉ đơn thuần là một người cha'

Trước những quan điểm trái chiều, mới đây nam ca sĩ Bằng Kiều đã chính thức lên tiếng cho biết, mấy ngày trước anh đã chia sẻ lại livestream biểu diễn của con trai từ Facebook của vợ cũ, hoàn toàn xuất phát từ niềm vui và tình cảm dành cho con.

"Giống như bất kỳ người cha nào trên thế giới này, tôi luôn tự hào khi thấy các con trưởng thành, tự tin theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nhưng tôi xin khẳng định việc chia sẻ đó hoàn toàn không mang bất kỳ mục đích nào khác ngoài tình cảm cha con. Tôi thành thật xin lỗi những khán giả của mình vì những hiểu lầm không đáng có", nam ca sĩ khẳng định.

Bên cạnh đó, anh cũng thẳng thắn lên tiếng khẳng định về những thông tin tương tự khi biểu diễn ở sân khấu hải ngoại.

Bằng Kiều cho biết, từ trước đến nay bản thân chưa từng có bất kỳ phát ngôn hay hành động nào đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân. "Tôi chỉ là một ca sĩ, sống bằng tiếng hát và khát vọng cống hiến. Những điều gán ghép, bịa đặt ấy hoàn toàn sai sự thật, đã khiến tôi và gia đình chịu nhiều tổn thương", Bằng Kiều nói.

Trả lời cho câu hỏi vì sao trước đây lại chọn im lặng thay vì phản bác, Bằng Kiều cho rằng: " Tôi tin khán giả và những fan lâu năm của tôi sẽ luôn có cái nhìn đúng đắn, khách quan, họ sẽ tin là tôi không bao giờ làm gì sai, nhất là những chuyện ảnh hưởng đến lòng tự tôn dân tộc.

Gia đình, bạn bè, những người thân xung quanh luôn động viên và tin tưởng tôi, khiến tôi cảm thấy mình không cần phải lên tiếng hay đôi co.

Trước đây, tôi nghĩ im lặng là cách tốt nhất bởi sự thật là điều không ai có thể bóp méo được. Nhưng thời gian gần đây những thông tin sai lệch, tiêu cực, không đúng sự thật đang lan truyền nhiều, khiến khán giả yêu thương tôi không biết tin vào đâu.

Tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải chính thức lên tiếng để khán giả yên tâm, họ cần được biết sự thật để tin tưởng vào tình cảm dành cho tôi là đúng đắn, để bảo vệ gia đình tôi và bảo vệ danh dự cho chính bản thân tôi".

Sau nhiều điều tiếng, thị phi khiến bản thân thấy mệt mỏi, Bằng Kiều bộc bạch: "Tôi từng buồn nhiều, nhưng điều níu giữ tôi là tình yêu sân khấu, là ánh mắt, nụ cười và những tràng pháo tay của khán giả. Nhờ vậy, tôi không bỏ cuộc.

Nghệ sĩ nào cũng mong được nhớ đến vì sản phẩm nghệ thuật của họ, chứ không phải vì tin đồn. Tôi tin rằng sự thật thì không thể bị che mờ. Chỉ cần mình sống đúng, khán giả sẽ nhìn ra.

Tiếp tục lan tỏa âm nhạc Việt và tình yêu quê hương

Là một người con đất Việt, dù sống ở bất cứ đâu trên thế giới vẫn mang trong mình dòng máu Việt Nam, Bằng Kiều khẳng định sẽ đi biểu diễn ở tất cả những nơi có đồng bào và khán giả Việt Nam sinh sống và làm việc trên toàn thế giới.

Việc được đứng trên sân khấu, được gần gũi với khán giả là niềm hạnh phúc lớn nhất mà không điều gì anh đánh đổi được.

Đối với những người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, Bằng Kiều cho biết bản thân vô cùng biết ơn. Dù sóng gió hay tin đồn thế nào, khán giả vẫn luôn là điểm tựa, là nguồn động viên để tôi tiếp tục hát.

"Tôi chỉ mong mọi người hãy nhìn tôi bằng những gì tôi thể hiện trên sân khấu và trong cuộc sống, thay vì tin vào những lời đồn vô căn cứ", giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu chia sẻ.

Ngoài ra, tiết lộ về chặng đường sắp tới, nam ca sĩ mong muốn có đủ sức khỏe để tiếp tục được góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ và lan tỏa âm nhạc Việt Nam.

"Tôi muốn khán giả tin vào tình yêu mà tôi dành cho quê hương – bởi đó là điều không tin đồn nào có thể phủ nhận. Tôi sẽ tiếp tục làm việc, sáng tạo và sống xứng đáng với tình cảm mà khán giả đã dành cho mình", Bằng Kiều tâm sự.