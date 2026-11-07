Một người phụ nữ ở Brazil bất ngờ chuyển dạ ngay tại nhà, không kịp đến bệnh viện. Cô sinh con trong tư thế đứng giữa sân, trong khi người chồng hoảng hốt gọi cấp cứu. Đáng chú ý, em bé chào đời với dây rốn quấn quanh cổ.

Sự việc xảy ra tại thành phố Ibaiti, thuộc bang Paraná, Brazil. Dù em bé chào đời từ ngày 7/6 nhưng đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc từ camera an ninh vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được chia sẻ, Mayra Teixeira chuyển dạ ngay tại sân nhà. Người phụ nữ đứng tựa vào một bức tường thấp, cố gắng rặn sinh. Trong khi đó, chồng cô liên tục chạy đi chạy lại, vừa tìm cách hỗ trợ vợ vừa gọi điện cầu cứu lực lượng cấp cứu.

Hình ảnh người vợ sinh con ngay trước sân nhà thu hút sự chú ý của nhiều người

Tuy nhiên, em bé đã chào đời trước khi đội ngũ của Dịch vụ Cấp cứu Di động (SAMU) kịp có mặt. Một người hàng xóm sau đó đã đến hỗ trợ, đỡ và giữ em bé mới sinh.

Sau khi đăng tải đoạn video lên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Mayra nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trước những lo lắng của cộng đồng mạng, cô tiếp tục đăng video để cập nhật tình hình sức khỏe của hai mẹ con.

Theo chia sẻ của gia đình, em bé phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) trong 2 ngày để các bác sĩ theo dõi và kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, tình trạng của bé đã ổn định.

Em bé tím tái vì dây rốn quấn quanh cổ

Trong bài đăng kể lại sự việc, chồng của Mayra cho biết vợ bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt vào khoảng 11h20. Khi khoảng cách giữa các cơn co ngày càng ngắn, hai vợ chồng quyết định đưa hai con nhỏ lên ô tô để đến bệnh viện.

Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị khởi hành, Mayra bất ngờ đau dữ dội và không thể tiếp tục ngồi trong xe. Người chồng lập tức dừng xe trước nhà để vợ xuống. Tại đây, cô bắt đầu xuất hiện cơn co thắt mạnh.

Người chồng lập tức gọi điện cho lực lượng cấp cứu nhưng thừa nhận bản thân vô cùng lúng túng. Đến cơn co thắt mạnh tiếp theo, người đàn ông bàng hoàng chứng kiến túi ối vỡ và con trai Rodolfo chào đời ngay trước mắt.

"Tôi càng lúc càng hoảng loạn. Tôi gọi cho SAMU, yêu cầu họ khẩn trương điều xe cứu thương. Họ hỏi vợ tôi mang thai được bao nhiêu tuần, còn tôi chỉ biết hét lên: 'Trời ơi, em bé đã nằm trong lòng vợ tôi rồi, hãy mau đưa xe cứu thương đến!'", anh kể lại.

Hình ảnh gia đình Mayra Teixeira

Người chồng cho biết lúc đó bản thân sợ đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi nhân viên cấp cứu yêu cầu cung cấp địa chỉ và những thông tin cần thiết.

Khi tiến lại gần vợ và con, anh phát hiện dây rốn đang quấn quanh cổ em bé. Theo lời kể, đứa trẻ bắt đầu tím tái do gặp khó khăn trong việc hô hấp.

"Tôi hét lên với vợ: 'Em yêu, hạ tay xuống, hạ tay xuống!', cố gắng tạo khoảng trống để em bé có thể thở. Sau đó, tôi quyết định xoay người con để tìm cách gỡ dây rốn khỏi cổ", người cha kể.

Trong tình huống khẩn cấp, anh liên tục gọi mọi người giúp đỡ. May mắn, cuối cùng người cha cũng gỡ được dây rốn. Em bé sau đó bắt đầu thở bình thường trở lại.

Một người hàng xóm cũng nhanh chóng có mặt, mang chăn đến quấn cho trẻ sơ sinh. Người này khuyên hai vợ chồng nên nhanh chóng đưa em bé đến bệnh viện bằng ô tô, bởi nếu tiếp tục chờ xe cứu thương, Mayra có thể mất nhiều máu.

Sau những phút giây đầy căng thẳng, cả Mayra và con trai đều được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi. Hai mẹ con xuất viện sau 48 giờ nằm viện. Hiện sức khỏe của cả hai đều ổn định.

Nguồn: Eltrecetv