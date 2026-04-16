Bảng giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 4/2026

Hải An/VTC News |

Bảng giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 4/2026, bảng giá chi tiết và các chính sách ưu đãi sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

VinFast là công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, một trong những Tập đoàn Kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á.

Với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm đẳng cấp và xuất sắc cho mọi người. VinFast là thương hiệu sản xuất ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam.

Hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu, VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Giá xe Vinfast VF 3 từ 302 - 315 triệu đồng. (Ảnh: VinFast)

Trong các dòng xe ô tô của VinFast, VF 3 được giới thiệu là xe của những người sành điệu và sáng tạo. VinFast tự tin khẳng định VF 3 - xe nhỏ nhưng giá trị lớn.

Với thiết kế tối giản, nhỏ gọn, cá tính và năng động, VinFast VF 3 có dải màu ngoại thất đa dạng và độc đáo, bao gồm 7 tùy chọn màu sắc trẻ trung và thời thượng, giúp bạn thoả sức thể hiện sự khác biệt và cá tính riêng.

VF 3 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc xe sở hữu la-zăng kích thước 16 inch, không chỉ tạo điểm nhấn về thiết kế mà còn góp phần gia tăng khả năng di chuyển trên địa hình đa dạng trong đô thị.

Tháng 4, VinFast tiếp tục triển khai nhiều chính sách đối với người mua xe. Theo đó, hãng hỗ trợ 6% giá xe đối với VF 3, 3% theo chương trình thu xăng đổi điện. Ngoài ra, người mua xe giai đoạn này được hỗ trợ bởi chính sách 0 đồng lệ phí trước bạ và miễn phí sạc đến hết 10/2/2029.

Thông số kỹ thuật của VinFast VF 3

Động cơ 01 Motor
Công suất tối đa (kW) 30
Mô men xoắn cực đại (Nm) 110
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) 215
Thời gian nạp pin nhanh nhất 36 phút (10% - 70%)
Dẫn động RWD/Cầu sau

Bảng giá xe ô tô điện VF 3 mới nhất tháng 4/2026

Dòng xe Giá
VF 3 Eco 302.000.000 VNĐ
VF 3 Plus 315.000.000 VNĐ
