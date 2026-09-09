Bảng giá xe Piaggio Liberty mới nhất tháng 9/2026 được cập nhật với nhiều phiên bản và mức giá khác nhau.

Piaggio Liberty là một trong những mẫu xe tay ga được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ thiết kế thanh lịch, vận hành êm ái và trang bị an toàn hiện đại.

Piaggio Liberty sở hữu những đường nét thanh thoát và hiện đại. Đèn pha LED ngang là một điểm nhấn trong thiết kế, tạo diện mạo độc đáo cho phần đầu xe. Thân xe có kích thước gọn gàng với phần đuôi thanh gọn. Đuôi xe cũng được thiết kế mới với tay dắt bằng nhôm, phù hợp để gắn thêm thùng chứa đồ. Chiều dài cơ sở 1.350 mm.

Một điểm nhấn nữa của Piaggio Liberty là màn hình màu full-LCD hiện đại & đa nhiệm, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh. Ở phiên bản Piaggio Liberty S và Piaggio Liberty Z, màn hình đồng hồ màu LCD kỹ thuật số 5,5 inch tự động điều chỉnh giữa chế độ ngày và đêm, đảm bảo hiển thị rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.

Với khả năng kết nối điện thoại thông minh và nút Mode tích hợp trên tay lái, người dùng có thể dễ dàng truy cập các thông tin quan trọng như dữ liệu hành trình, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình và tức thời.

Piaggio Liberty Z 125 là phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. (Ảnh: Piaggio)

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước đường kính 240 mm, kết hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS, trong khi phía sau dùng phanh tang trống, đường kính 140mm, giúp đảm bảo an toàn tối đa khi di chuyển.

Hệ thống khung xe được tinh chỉnh để đảm bảo độ cân bằng khi di chuyển trong đô thị. Bánh trước 16 inch với lốp dày giúp hấp thụ các chấn động mặt đường.

Sức mạnh của Piaggio Liberty đến từ động cơ thế hệ mới i-Get 125cc, xi-lanh đơn, 3 van, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ mới giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu lên đến 18%, chỉ khoảng 2,19 lít/100km.

Màu LCD kỹ thuật số 5,5 inch với chế độ ngày và đêm. (Ảnh: Piaggio)

Bảng giá xe Piaggio Liberty mới nhất tháng 9/2026

Tại thị trường Việt Nam, Piaggio Liberty phân phối chính hãng 3 phiên bản gồm: Piaggio Liberty 125, Piaggio Liberty 125S và Piaggio Liberty 125 Z. Giá xe Piaggio Liberty dao động từ 57,5 - 59,3 triệu đồng, tùy phiên bản

Phiên bản Giá đề xuất (Đơn vị: VND) Piaggio Liberty 125 57.500.000 Piaggio Liberty 125 S 57.900.000 Piaggio Liberty 125 Z 59.300.000

Lưu ý, giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.