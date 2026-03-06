Bảng giá xe ô tô VinFast mới nhất tháng 3/2026

VinFast công ty thành viên thuộc tập đoàn Vingroup, sản xuất ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, một trong những Tập đoàn Kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á

Với triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”, VinFast không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm đẳng cấp và xuất sắc cho mọi người.

Vinfast EC Van - cách mạng xanh trong vận tải hàng hóa - có giá bán kèm pin là 285 triệu đồng. (Ảnh: VinFast)

Là thương hiệu ô tô Việt Nam, VinFast hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Tháng 3/2026, VinFast vẫn tiếp tục triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.

Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín với lãi suất hấp dẫn. Đây là chính sách hỗ trợ ưu việt, giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản về tài chính, tạo điều kiện cho mọi khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi ngay sang xe điện mà không cần ứng vốn ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Ngoài ra, chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: Miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện. Theo đó, với ô tô điện, tất cả khách hàng cá nhân mua xe từ ngày 10/2/2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng (tương ứng với quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km/tháng, là mức trung bình một khách hàng thông thường đang sử dụng hiện nay). Các trường hợp mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần, trong đó VinFast hỗ trợ 10 lần sạc đầu mỗi tháng, GSM hỗ trợ các lần còn lại.

Trong số các dòng xe của Vinfast, EC Van được coi là cách mạng xanh trong vận tải hàng hóa. EC Van tiên phong mang đến giải pháp vận chuyển thương mại đột phá, nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt, êm ái và tiết kiệm chi phí. Sở hữu thiết kế hiện đại, tiện dụng cùng bảng màu ngoại thất với 4 lựa chọn nổi bật Xanh – Vàng – Trắng – Đỏ, EC Van không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là đối tác tin cậy, phương tiện sinh kế phù hợp cho kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 3/2026 ổn định, không có thay đổi so với tháng 2.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 3/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 3 302-315 triệu VinFast VF 5 529 triệu VinFast VF 6 689 triệu VinFast VF 7 789 - 969 triệu VinFast ECVan 285 triệu VinFast VF 8 1 tỷ 019 triệu VinFast VF 9 1 tỷ 499 triệu VinFast Limo Green 749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.