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Bảng giá xe Mazda CX-8 mới nhất tháng 9/2026

Linh Nga/VTC News
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Cập nhật giá xe Mazda CX-8 mới nhất tháng 9/2026 kèm thông số kỹ thuật và các tính năng nổi bật.

Mazda CX-8 là mẫu SUV sang trọng 7 chỗ với công nghệ an toàn vượt trội và tiện nghi cao cấp, vận hành mạnh mẽ.

Mazda CX-8 lần đầu ra mắt vào tháng 09/2017 tại Nhật Bản và nhanh chóng trở thành mẫu SUV 7 chỗ được ưa chuộng trên thế giới. Tháng 2/2019, Mazda CX-8 được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á và chính thức có mặt tại Việt Nam vào tháng 6/2019.

Tại Việt Nam, Mazda CX-8 được phân phối với 4 phiên bản gồm Luxury, Luxury (Tùy chọn), Premium và Signature. Xe có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.690 mm cùng chiều dài cơ sở lên đến 2.930 mm, thuộc nhóm xe có kích thước lớn nhất phân khúc, mang đến không gian nội thất rộng rãi.

- Ảnh 1.

Mazda CX-8 sở hữu thiết kế sang trọng. (Ảnh: Mazda Việt Nam)

Thiết kế sang trọng

Ngoại thất Mazda CX-8 sở hữu những đường nét tinh giản, tạo nên diện mạo mới, khẳng định phong cách hiện đại. Cụm đèn trước thiết kế dạng cong dài làm nổi bật chiều rộng thân xe.

Trong khi đó, mặt lưới tản nhiệt họa tiết đa diện sắc nét, tạo chiều sâu cho khu vực đầu xe. Cụm đèn hậu tạo cảm giác rộng bề thế theo phương ngang.Ốp cản sau thiết kế thể thao, viền Chrome tạo sự mạnh mẽ.

Nội thất hiện đại

Khoang cabin của Mazda CX-8 tập trung vào sự thoải mái, tiện nghi và trải nghiệm sử dụng. Mazda CX-8 được trang bị vô lăng bọc da tích hợp nút điều khiển và tính năng sưởi. Cửa sổ trời 2 chế độ hoạt động. tạo cảm giác không gian mở, rộng thoáng.

- Ảnh 2.

Khoang cabin của Mazda CX-8 tập trung vào sự tiện nghi. (Ảnh: Mazda Việt Nam)

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, giúp kết nối điện thoại nhanh. Xe còn trang bị dàn âm thanh Bose 10 loa mang lại chất lượng âm thanh sống động.

Hệ thống ghế ngồi trên Mazda CX-8 còn được trang bị chức năng sưởi. Sạc không dây chuẩn Qi 15W thuận tiện khi di chuyển đường dài. Dung tích khoang hành lý lên tới 209 lít và có thể mở rộng lên tới 742 lít khi gập hàng ghế thứ 3.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ SkyActiv 2,5L đặc trưng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, giúp xe vận hành mạnh mẽ, mượt mà.

Ngoài ra, Mazda CX-8 còn được trang bị hệ thống tính năng an toàn i-Activsense hiện đại, giúp cảnh báo nguy hiểm, tránh va chạm.

Bảng giá xe ô tô Mazda CX-8 mới nhất tháng 9/2026

Phiên bản Giá niêm yết (Đơn vị: VND)
Mazda CX-8 2.5L Luxury 899.000.000
Mazda CX-8 2.5L Luxury (tùy chọn) 949.000.000
Mazda CX-8 2.5 Premium 1.019.000.000
Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1.149.000.000

Lưu ý: Giá xe ô tô Mazda CX-8 mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.

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Tags

Mazda CX-8

SUV 7 chỗ

Mazda

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