Trong tháng 8, xe tay ga SH của Honda tiếp tục bán ra thị trường với 3 mẫu xe: SH125i, SH160i và SH350i, đi kèm với các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.
So với tháng 7, giá niêm yết của xe Honda SH trong tháng 8/2025 vẫn giữ nguyên mức cũ. Cụ thể: Giá xe SH 125i với 4 phiên bản đang dao động trong khoảng từ 73.921.091 - 83.444.727 đồng.
Giá xe SH 160i với 4 phiên bản đang được duy trì trong khoảng từ 92.490.000 - 102.190.000 đồng.
Giá xe SH 350i với 3 phiên bản vẫn đang dao động trong khoảng từ 151.190.000 - 152.690.000 đồng.
Xe tay ga Honda SH không chỉ được đông đảo khách hàng Việt lựa chọn nhờ sở hữu kiểu dáng thanh lịch, đậm nét châu Âu sang trọng mà còn có khối động cơ hiệu suất cao. Bên cạnh đó, xe SH còn được hãng trang bị cho hàng loạt tính năng và công nghệ mới, mang đến những trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất.
Tại các đại lý, giá xe máy SH trong tháng 8 không có sự biến động mới. Giá thực tế hiện cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 1.710.000 - 8.010.000 đồng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe SH 160i bản thể thao.
Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
|Phiên bản
|Màu sắc
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|SH125i phiên bản tiêu chuẩn
|Đen
|73.921.091
|80.600.000
|6.678.909
|Đỏ đen
|73.921.091
|80.600.000
|6.678.909
|Trắng đen
|73.921.091
|80.600.000
|6.678.909
|SH125i phiên bản cao cấp
|Trắng đen
|81.775.637
|88.300.000
|6.524.363
|Đỏ đen
|81.775.637
|88.300.000
|6.524.363
|SH125i phiên bản đặc biệt
|Đen
|82.953.818
|90.300.000
|7.346.182
|SH125i phiên bản thể thao
|Xám đen
|83.444.727
|90.800.000
|7.355.273
|SH160i phiên bản tiêu chuẩn
|Đen
|92.490.000
|97.900.000
|5.410.000
|Đỏ đen
|92.490.000
|97.900.000
|5.410.000
|Trắng đen
|92.490.000
|97.900.000
|5.410.000
|SH160i phiên bản cao cấp
|Trắng đen
|100.490.000
|107.100.000
|6.610.000
|Đỏ đen
|100.490.000
|107.100.000
|6.610.000
|SH160i phiên bản đặc biệt
|Đen
|102.190.000
|108.100.000
|5.910.000
|SH160i phiên bản thể thao
|Xám đen
|102.190.000
|110.200.000
|8.010.000
|SH350i phiên bản cao cấp
|Trắng đen
|151.190.000
|152.900.000
|1.710.000
|SH350i phiên bản đặc biệt
|Xám đen
|152.190.000
|156.000.000
|3.810.000
|SH350i phiên bản thể thao
|Xám đen
|152.690.000
|156.500.000
|3.810.000
|Xanh đen
|152.690.000
|156.500.000
|3.810.000
Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.