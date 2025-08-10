HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025

Văn Hải (Tổng hợp) / VTC News |

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trong tháng 8, xe tay ga SH của Honda tiếp tục bán ra thị trường với 3 mẫu xe: SH125i, SH160i và SH350i, đi kèm với các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 7, giá niêm yết của xe Honda SH trong tháng 8/2025 vẫn giữ nguyên mức cũ. Cụ thể: Giá xe SH 125i với 4 phiên bản đang dao động trong khoảng từ 73.921.091 - 83.444.727 đồng.

Giá xe SH 160i với 4 phiên bản đang được duy trì trong khoảng từ 92.490.000 - 102.190.000 đồng.

Giá xe SH 350i với 3 phiên bản vẫn đang dao động trong khoảng từ 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025 - Ảnh 1.

Honda SH 350i phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Xe tay ga Honda SH không chỉ được đông đảo khách hàng Việt lựa chọn nhờ sở hữu kiểu dáng thanh lịch, đậm nét châu Âu sang trọng mà còn có khối động cơ hiệu suất cao. Bên cạnh đó, xe SH còn được hãng trang bị cho hàng loạt tính năng và công nghệ mới, mang đến những trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất.

Tại các đại lý, giá xe máy SH trong tháng 8 không có sự biến động mới. Giá thực tế hiện cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 1.710.000 - 8.010.000 đồng, mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe SH 160i bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
SH125i phiên bản tiêu chuẩnĐen73.921.09180.600.0006.678.909
Đỏ đen73.921.09180.600.0006.678.909
Trắng đen73.921.09180.600.0006.678.909
SH125i phiên bản cao cấpTrắng đen81.775.63788.300.0006.524.363
Đỏ đen81.775.63788.300.0006.524.363
SH125i phiên bản đặc biệtĐen82.953.81890.300.0007.346.182
SH125i phiên bản thể thaoXám đen83.444.72790.800.0007.355.273
SH160i phiên bản tiêu chuẩnĐen92.490.00097.900.0005.410.000
Đỏ đen92.490.00097.900.0005.410.000
Trắng đen92.490.00097.900.0005.410.000
SH160i phiên bản cao cấpTrắng đen100.490.000107.100.0006.610.000
Đỏ đen100.490.000107.100.0006.610.000
SH160i phiên bản đặc biệtĐen102.190.000108.100.0005.910.000
SH160i phiên bản thể thaoXám đen102.190.000110.200.0008.010.000
SH350i phiên bản cao cấpTrắng đen151.190.000152.900.0001.710.000
SH350i phiên bản đặc biệtXám đen152.190.000156.000.0003.810.000
SH350i phiên bản thể thaoXám đen152.690.000156.500.0003.810.000
Xanh đen152.690.000156.500.0003.810.000

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Tags

xe tay ga

Honda SH

bảng giá xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại