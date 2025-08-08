Vừa về Việt Nam xe siêu đẳng của Honda: Chớ thấy cũ kĩ mà khinh rẻ, có tiền cũng khó mua vì một điều

Gần đây, một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu khu vực phía nam cho biết đã đưa về lô xe Honda rất đặc biệt, sắp chính thức bàn giao cho người tiêu dùng.

Cụ thể, các nguồn tin cho biết đơn vị này đã nhập về lô 4 chiếc Honda CB1300SF SP Final Edition; tất cả đã về tới Việt Nam, đang làm thủ tục chờ thông quan.

Honda CB1300SF SP Final Edition.

Honda CB1300SF SP Final Edition là phiên bản đặc biệt, được sản xuất giới hạn dựa trên dòng Honda CB1300 Super Four, gây ấn tượng với động cơ 4 xilanh, tạo âm thanh phấn khích và cho hiệu năng tốt.

Phiên bản SP Final Edition là phiên bản cuối cùng của dòng xe này; Honda dừng sản xuất do tiêu chuẩn khí thải đang ngày một thắt chặt lại. Theo thông tin đã được công bố, Honda CB1300SF SP Final Edition chỉ được sản xuất giới hạn 3.400 chiếc trên toàn thế giới. Vì thế, có thể nói rằng với những người yêu thích Honda nói chung và dòng Super Four nói riêng, để sở hữu mẫu xe này không chỉ cần có đủ kinh tế mà còn cần may mắn.



Lô 4 chiếc Honda CB1300SF SP Final Edition đã về tới Việt Nam, đang chờ thông quan.

Có thể thấy rằng dù xe mới được sản xuất, nhưng Honda CB1300SF SP Final Edition có thiết kế có phần cũ kỹ. Xe có màu sơn trắng đỏ, kết hợp với cặp phuộc trước màu vàng, đèn tròn cổ điển, và đèn hậu hoài cổ.

Không chỉ vậy, xe cũng sử dụng hai đồng hồ cơ đo tốc độ và vòng tua, chỉ sử dụng một màn hình điện tử nhỏ ở giữa, hiển thị cấp số, mức xăng, thời gian và quãng đường.

Xe có thiết kế và sử dụng nhiều trang bị đậm chất hoài cổ.

Một điều khác khiến xe đậm chất xưa cũ là việc sử dụng phuộc đôi ở phía sau. Hiện nay, phần lớn các mẫu xe có hiệu suất cao sẽ sử dụng phuộc đơn dạng monoshock, phù hợp với việc vận hành ở tốc độ cao hơn, đó là chưa kể tới việc xe cũng không sử dụng phuộc trước hành trình ngược như nhiều xe ngày nay.

Nếu không tinh ý, nhiều người có thể nghĩ rằng đây là một chiếc xe cũ.

Đó là bởi thiết kế của mẫu xe này dựa trên mẫu Honda CB1000 Super Four ra đời năm 1992. Đây là mẫu xe đầu tiên trong dự án Big-1 nhằm phát triển các mẫu xe có dung tích xilanh lớn, sử dụng động cơ 4 xilanh đặc trưng của các dòng mô tô thể thao Nhật Bản.

Với Honda CB1300SF SP Final Edition, xe sử dụng động cơ DOHC 4 xilanh thẳng hàng có dung tích 1.284 cc, cho công suất 111,4 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô men xoắn 111,8 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Điều thú vị về khối động cơ của mẫu xe này là sử dụng chung nền tảng với khối động cơ Honda X4 ra đời năm 1997, nhưng Honda đã tinh chỉnh, giúp cho khối động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5 (tiêu chuẩn cao nhất theo các bậc của Liên minh châu Âu).

Nguồn tin cho rằng đã một số xe đã có chủ.

Các thông số khác đáng nhắc tới còn có đĩa phanh đôi phía trước hiệu Brembo, phuộc đôi sau từ Ohlins, xích vàng, hộp số 6 cấp, bình xăng 21 lít. Xe có trọng lượng lên tới 272 kg.

Tại Nhật, mỗi chiếc Honda CB1300SF SP Final Edition có giá quy đổi khoảng 350 triệu đồng. Khi nhập về Việt Nam, giá bán lẻ của xe có thể tăng lên thêm. Hiện tại, đơn vị nhập khẩu không công bố cụ thể giá xe.