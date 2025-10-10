Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2025

Xe tay ga Vision của Honda trong tháng 10 này tiếp tục bán ra thị trường với 5 phiên bản: Thể thao, cổ điển, tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt, đi cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe máy Honda Vision trong tháng 10/2025 vẫn giữ nguyên ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang được bán ở mức 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao đang được bán ở mức 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển đang được bán ở mức 36.612.000 đồng.

Theo ghi nhận, giá xe máy Vision tại các đại lý trong tháng 10 này tiếp tục ổn định. Giá thực tế hiện cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 4.220.727 - 5.689.818 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 10/2025