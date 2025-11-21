Bảng giá xe máy Honda SH mới nhất tháng 11/2025

Thị trường xe máy dịp cuối năm 2025 đang chứng kiến những diễn biến trái chiều khi "vua tay ga" Honda SH không những không giảm nhiệt để kích cầu mà còn ghi nhận mức tăng giá niêm yết lẫn giá đại lý. Với mức chênh lệch kỷ lục lên tới hơn 10 triệu đồng cho phiên bản "hot" nhất, giấc mơ sở hữu xe sang chơi Tết của nhiều người dùng Việt đang trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Lý do cho thay đổi này được cho là do Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản SH160i/125i 2026 với một số nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, trang bị và công nghệ.

Bước vào tháng 11/2025, Honda Việt Nam đã có động thái điều chỉnh giá niêm yết đối với hai dòng xe chủ lực là SH125i và SH160i. Cụ thể, mức giá đề xuất từ hãng đã tăng nhẹ từ 1,6 triệu đến hơn 2,5 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, câu chuyện thực tế tại các đại lý (HEAD) mới là điều khiến người tiêu dùng quan tâm nhất. Khảo sát cho thấy, mức giá lăn bánh thực tế đang bị đẩy lên cao hơn rất nhiều so với con số niêm yết, đặc biệt là khi nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại dịp cuối năm bắt đầu rục rịch tăng cao.

Sự chênh lệch giá, hay còn gọi là tình trạng "đội giá", tiếp tục là "đặc sản" của dòng xe này. Đáng chú ý nhất là phiên bản SH125i Thể thao và SH160i, mức chênh lệch giữa giá đại lý và giá hãng đã nới rộng từ 1,7 triệu lên đến mức đỉnh điểm là 10,3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc để sở hữu một chiếc SH125i phiên bản Thể thao màu xám xi măng hay xanh đen, khách hàng sẽ phải chi trả số tiền thực tế lên tới gần 96 triệu đồng, một con số tiệm cận với phân khúc xe phân khối lớn tầm trung.

Bảng giá xe Honda SH cập nhật mới nhất tháng 11/2025 (Tham khảo)

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá đại lý ước tính (VNĐ) Mức chênh lệch (VNĐ) SH125i Tiêu chuẩn 76.473.818 83.700.000 7.225.182 SH125i Cao cấp 83.837.455 90.800.000 6.962.545 SH125i Đặc biệt 85.015.637 92.900.000 7.884.363 SH125i Thể thao 85.506.545 95.800.000 10.293.455 SH160i Tiêu chuẩn 95.090.000 103.200.000 8.110.000 SH160i Cao cấp 102.590.000 111.300.000 8.710.000 SH160i Đặc biệt 103.790.000 112.300.000 8.510.000 SH160i Thể thao 104.290.000 113.500.000 8.010.000 SH350i Cao cấp 151.190.000 152.900.000 1.710.000 SH350i Thể thao 152.690.000 156.500.000 3.810.000

Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe máy, phí trước bạ cùng phí ra biển số. Giá xe có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.

Xét về chi tiết, phân khúc SH125i đang dao động mạnh trong khoảng giá từ 83,7 triệu đến 95,8 triệu đồng tại đại lý. Các phiên bản Tiêu chuẩn có mức chênh thấp hơn, nhưng các bản Thể thao với phối màu bắt mắt luôn là tâm điểm của đợt tăng giá này. Trong khi đó, "đàn anh" SH160i cũng không đứng ngoài cuộc đua khi mức giá tại đại lý đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Cụ thể, người dùng cần bỏ ra từ 103,2 triệu đến 113,5 triệu đồng để sở hữu mẫu xe mạnh mẽ này. Mức chênh lệch trung bình của dòng 160i rơi vào khoảng 8 triệu đồng, cho thấy sức hút của động cơ 160cc vẫn rất lớn bất chấp rào cản về giá.

Trái ngược với sự biến động của hai dòng xe đàn em, "gã khổng lồ" SH350i lại cho thấy sự bình ổn đáng ngạc nhiên. Với mức giá đại lý dao động từ 152,9 triệu đến 156,5 triệu đồng, mức chênh lệch của mẫu xe này chỉ khoảng dưới 4 triệu đồng. Đây có thể coi là một lựa chọn "hời" về mặt giá trị so với dung tích động cơ, tuy nhiên rào cản về bằng lái A2 và kích thước đồ sộ vẫn khiến SH350i là một sân chơi kén khách hơn.

Dù mức giá có phần "chát" so với mặt bằng chung, không thể phủ nhận sức hấp dẫn nội tại của dòng xe Honda SH. Thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu sang trọng, tư thế ngồi thẳng tôn dáng người lái cùng khả năng giữ giá tốt theo thời gian là những lý do khiến người Việt vẫn chấp nhận chi trả thêm khoản tiền chênh lệch.

Về mặt vận hành, khối động cơ eSP+ thế hệ mới tiếp tục chứng minh hiệu quả với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và sự êm ái khi di chuyển trong đô thị. Các tiện ích an toàn như hệ thống phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo HSTC (trên bản 160i/350i) và khóa thông minh Smart Key giúp mẫu xe này duy trì vị thế độc tôn trong phân khúc xe tay ga cao cấp. Đối với người dùng đang có ý định mua xe, tháng 11/2025 là thời điểm nhạy cảm; việc cân nhắc giữa nhu cầu chơi Tết sớm và chờ đợi thị trường bình ổn là bài toán cần tính toán kỹ lưỡng.