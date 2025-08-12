Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 8/2025

Giá niêm yết của các dòng xe số hãng Honda trong tháng 8/2025 vẫn duy trì trong khoảng 17.859.273 - 87.273.818 đồng/xe, cụ thể như sau:
- Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 17.859.273 đồng, bản đặc biệt giá 18.742.909 đồng và bản cổ điển đang được bán ở mức giá 18.939.273 đồng.
- Mẫu xe Blade 110: Bản tiêu chuẩn vẫn được bán ở mức giá 18.900.000 đồng, bản đặc biệt bán ở mức giá 20.470.909 đồng và bản thể thao được bán ở mức giá 21.943.637 đồng.
- Tương tự, mẫu xe Wave RSX FI 110: Bản tiêu chuẩn tiếp tục được bán với giá 22.032.000 đồng, bản đặc biệt tiếp tục được bán với giá 23.602.909 đồng và bản thể thao tiếp tục được bán với giá 25.566.545 đồng.
Theo ghi nhận, giá xe máy số hãng Honda tại các đại lý trong tháng 8 này tương đối ổn định, riêng các mẫu xe Wave Alpha 110cc và Wave RSX FI 110 giảm khoảng 700.000 - 1.300.000 đồng. Giá thực tế hiện cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 2.033.455 - 8.306.182 đồng.
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|Wave Alpha 110cc
|Phiên bản tiêu chuẩn
|17.859.273
|23.500.000
|5.640.727
|Phiên bản đặc biệt
|18.742.909
|24.000.000
|5.257.091
|Phiên bản cổ điển
|18.939.273
|24.400.000
|5.460.727
|Blade 2023
|Phiên bản tiêu chuẩn
|18.900.000
|22.500.000
|3.600.000
|Phiên bản đặc biệt
|20.470.909
|24.000.000
|3.529.091
|Phiên bản thể thao
|21.943.637
|25.600.000
|3.656.363
|Wave RSX FI 110
|Phiên bản tiêu chuẩn
|22.032.000
|24.200.000
|2.168.000
|Phiên bản đặc biệt
|23.602.909
|25.800.000
|2.197.091
|Phiên bản thể thao
|25.566.545
|27.600.000
|2.033.455
|Future 125 FI
|Phiên bản tiêu chuẩn
|30.524.727
|37.800.000
|7.275.273
|Phiên bản cao cấp
|31.702.909
|39.800.000
|8.097.091
|Phiên bản đặc biệt
|32.193.818
|40.500.000
|8.306.182
|Super Cub C125
|Phiên bản tiêu chuẩn
|86.292.000
|92.500.000
|6.208.000
|Phiên bản đặc biệt
|87.273.818
|93.500.000
|6.226.182
Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Honda trong tháng 8 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 7/2025. Hiện vẫn dao động trong khoảng từ 31.113.818 - 152.690.000 đồng/xe. Cụ thể:
- Mẫu xe Vision: Bản tiêu chuẩn đang có mức giá 31.310.182 đồng, bản cao cấp giá 32.979.273 đồng, bản đặc biệt đang có mức giá 34.353.818 đồng, bản thể thao có mức giá 36.612.000 đồng và bản cổ điển đang có mức giá 36.612.000 đồng.
- Mẫu xe SH Mode 125cc: Bản tiêu chuẩn vẫn được bán với giá 57.132.000 đồng, bản cao cấp được bán với giá 62.139.273 đồng, bản đặc biệt vẫn được bán với giá 63.317.455 đồng và bản thể thao được bán với giá 63.808.363 đồng.
- Tương tự, mẫu xe SH 160i: Bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 92.490.000 đồng, bản cao cấp đang được bán ở mức 100.490.000 đồng, bản đặc biệt đang được bán ở mức 101.690.000 đồng và bản thể thao đang được bán ở mức 102.190.000 đồng.
Giá xe máy tay ga của hãng Honda tại các đại lý trong tháng 8/2025 có sự điều chỉnh, giảm khoảng 1.000.000 - 4.500.000 đồng đối với các mẫu xe SH Mode 125cc, Lead 125cc và Air Blade 125/160.
Bảng giá xe tay ga hãng Honda mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|Vision
|Phiên bản tiêu chuẩn
|31.310.182
|37.000.000
|5.689.818
|Phiên bản cao cấp
|32.979.273
|37.200.000
|4.220.727
|Phiên bản đặc biệt
|34.353.818
|39.500.000
|5.146.182
|Phiên bản thể thao
|36.612.000
|40.500.000
|3.888.000
|Phiên bản cổ điển
|36.612.000
|41.500.000
|4.888.000
|Lead 125cc
|Phiên bản tiêu chuẩn
|39.557.455
|44.900.000
|5.342.545
|Phiên bản cao cấp
|41.717.455
|47.000.000
|5.282.545
|Phiên bản đặc biệt
|45.644.727
|51.000.000
|5.355.273
|Air Blade 125/160
|Air Blade 125 tiêu chuẩn
|42.012.000
|49.000.000
|6.988.000
|Air Blade 125 cao cấp
|42.502.909
|49.500.000
|6.997.091
|Air Blade 125 đặc biệt
|43.190.182
|50.000.000
|6.809.818
|Air Blade 125 thể thao
|43.681.091
|51.000.000
|7.318.909
|Air Blade 160 tiêu chuẩn
|56.690.000
|63.300.000
|6.610.000
|Air Blade 160 cao cấp
|57.190.000
|64.300.000
|7.110.000
|Air Blade 160 đặc biệt
|57.890.000
|66.300.000
|6.890.000
|Air Blade 160 thể thao
|58.390.000
|67.300.000
|8.910.000
|SH Mode 125cc
|Phiên bản tiêu chuẩn (CBS)
|57.132.000
|62.800.000
|5.668.000
|Phiên bản cao cấp (ABS)
|62.139.273
|68.400.000
|6.260.727
|Phiên bản đặc biệt (ABS)
|63.317.455
|69.900.000
|6.582.545
|Phiên bản thể thao (ABS)
|63.808.363
|70.400.000
|6.591.637
|SH 125i/160i
|SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn
|73.921.091
|80.600.000
|6.678.909
|SH 125i (ABS) bản cao cấp
|81.775.637
|88.300.000
|6.524.363
|SH 125i (ABS) bản đặc biệt
|82.953.818
|90.300.000
|7.346.182
|SH 125i (ABS) bản thể thao
|83.444.727
|90.800.000
|7.355.273
|SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn
|92.490.000
|97.900.000
|5.410.000
|SH 160i (ABS) bản cao cấp
|100.490.000
|107.100.000
|6.610.000
|SH 160i (ABS) bản đặc biệt
|101.690.000
|108.100.000
|5.910.000
|SH 160i (ABS) bản thể thao
|102.190.000
|110.200.000
|8.010.000
|SH350i
|Phiên bản cao cấp
|151.190.000
|152.900.000
|1.710.000
|Phiên bản đặc biệt
|152.190.000
|156.000.000
|3.810.000
|Phiên bản thể thao
|152.690.000
|156.500.000
|3.810.000
|Vario 160
|Phiên bản tiêu chuẩn
|51.990.000
|53.600.000
|1.310.000
|Phiên bản cao cấp
|52.490.000
|54.100.000
|1.610.000
|Phiên bản đặc biệt
|55.990.000
|57.700.000
|1.710.000
|Phiên bản thể thao
|56.490.000
|58.200.000
|1.710.000
|Vario 125
|Phiên bản đặc biệt
|40.735.637
|45.900.000
|5.164.363
|Phiên bản thể thao
|41.226.545
|46.300.000
|5.073.455
Theo ghi nhận, giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Honda trong tháng 8 vẫn ổn định. Cụ thể: CBR150R bản tiêu chuẩn vẫn được bán ở mức giá 72.290.000 đồng, CBR150R bản đặc biệt vẫn được bán ở mức giá 73.290.000 đồng và CBR150R bản thể thao vẫn được bán ở mức giá 73.790.000 đồng.
Giá xe máy côn tay hãng Honda tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 4.710.000 - 5.210.000 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda CBR150R tiêu chuẩn.
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|CBR150R
|Phiên bản tiêu chuẩn
|72.290.000
|77.500.000
|5.210.000
|Phiên bản đặc biệt
|73.290.000
|78.300.000
|5.110.000
|Phiên bản thể thao
|73.790.000
|78.500.000
|4.710.000
Đối với các dòng xe mô tô hãng Honda, giá niêm yết trong tháng 8/2025 vẫn giữ nguyên ở mức cũ của tháng 7. Cụ thể: Mẫu xe Rebel 500 đang có mức giá 181.300.000 đồng và mẫu xe CB500 Hornet đang có mức giá 184.990.000 đồng.
Hiện giá xe mô tô hãng Honda tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế đang cao hơn khoảng 1.200.000 - 4.010.000 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda CB500 Hornet.
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)
|Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
|Dòng xe
|Phiên bản
|Giá niêm yết
|Giá đại lý
|Chênh lệch
|Rebel 500
|Phiên bản tiêu chuẩn
|181.300.000
|182.500.000
|1.200.000
|CB500 Hornet
|Phiên bản tiêu chuẩn
|184.990.000
|189.000.000
|4.010.000
Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo thời điểm, đại lý và khu vực bán.