Trong tháng 9/2026, giá xe máy Honda Lead tiếp tục được duy trì với 3 phiên bản gồm tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt.

Honda Lead là dòng xe tay ga phổ thông rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Honda Lead 2026 có thiết kế gọn gàng và hiện đại với kiểu dáng mềm mại, hướng đến nhóm khách hàng nữ giới đô thị.

Bên cạnh thiết kế, Honda Lead còn được đánh giá cao ở khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với khối động cơ eSP+ 125cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Honda Lead khoảng 2,1 lít/100 km.

Với dung tích lên đến 37 lít, cốp xe máy Honda Lead có thể chứa vừa 2 mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân thiết yếu như túi xách, áo mưa...

Ngoài ra, Honda Lead còn sở hữu nhiều tiện ích như Smart Key, hệ thống Idling Stop...

Phanh ABS trên bánh trước Honda Lead phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Đáng chú ý, Honda Lead phiên bản đặc biệt được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước giúp hạn chế tình trạng trượt bánh khi phanh gấp ngay cả trên những đoạn đường trơn ướt. Đây là tính năng quan trọng đối với phái nữ, giúp tăng khả năng kiểm soát tay lái và giảm thiểu rủi ro tai nạn trong các tình huống khẩn cấp.

Honda Lead phiên bản đặc biệt sở hữu màu sắc hoàn toàn mới. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Bảng màu của Honda Lead 2026 đậm nét trẻ trung với các tùy chọn đa dạng như bạc đen, xanh đen, đen nâu, trắng đen và đỏ đen.

Bảng giá xe máy Honda Lead mới nhất tháng 9/2026

Trong tháng 9/2026, xe Lead tiếp tục được Honda Việt Nam bán ra thị trường với 3 phiên bản: cao cấp, đặc biệt và tiêu chuẩn. Giá niêm yết của Honda Lead trong tháng 9/2026 không thay đổi so với tháng 8. Giá xe Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn thấp nhất 39.753.818 đồng, và Honda Lead phiên bản đặc biệt có giá cao nhất 45.841.091 đồng.

Bảng giá xe Honda Lead tháng 9/2026

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (Đơn vị: VNĐ) Honda Lead phiên bản đặc biệt Bạc đen/Xanh đen/Đen nâu 45.841.091 Honda Lead phiên bản cao cấp Trắng đen 41.913.818 Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen 39.753.818

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá bán xe Honda Lead có thể thay đổi tùy đại lý Honda và khu vực bán xe.