Theo ghi nhận, xe côn tay Exciter trong tháng 9 này tiếp tục bán ra thị trường 2 mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 9/2025 vẫn giữ nguyên mức cũ của tháng 8, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 vẫn bán ở mức 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA hiện đang dao động trong khoảng từ 48 - 55,2 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản cao cấp màu mới. (Ảnh: Yamaha)

Exciter là một trong những mẫu xe côn tay có doanh số ấn tượng nhất của Yamaha. Không chỉ ghi điểm với người dùng nhờ lối thiết kế năng động, thể thao với nhiều đường nét sắc sảo mà còn có động cơ mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình. Do đó, xe Exciter được đông đảo khách hàng Việt yêu thích và lựa chọn.

Tại các đại lý, giá xe máy Exciter trong tháng 9 này không có sự biến động mới nào. Mức giá bán thực tế với mức giá đề xuất của hãng hiện không có sự chênh lệch.

Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch 155 VVA tiêu chuẩn Đen xám 48 48 0 Đỏ xám 48 48 0 Vàng xám 48 48 0 155 VVA tiêu chuẩn màu mới Đen xám 48,2 48,2 0 Đỏ đen xám 48,2 48,2 0 Vàng đen xám 48,2 48,2 0 155 VVA cao cấp Đen nâu 51 51 0 Đỏ 51 51 0 Xanh 51 51 0 155 VVA cao cấp màu mới Đỏ đen xám 51,2 51,2 0 Đen nâu 51,2 51,2 0 Xanh xám vàng đen 51,2 51,2 0 155 VVA cao cấp ABS mới Đen 54 54 0 Xanh 54 54 0 Xám xanh 54 54 0 Trắng đen 54 54 0 155 VVA giới hạn ABS GP Xanh GP 55 55 0 155 VVA giới hạn ABS GP màu mới Xanh đen 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS Monster màu mới Đen xanh 55,2 55,2 0 155 VVA giới hạn ABS màu mới Bạc xanh 54,2 54,2 0 Cam đen 54,2 54,2 0 Trắng đen 54,2 54,2 0 Đen 54,2 54,2 0 150 giới hạn màu mới Trắng đen 45,8 45,8 0 Xám đen 45,8 45,8 0 Xám ánh xanh đen 45,8 45,8 0 Xanh đen 45,8 45,8 0

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí ra biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.