VinFast - thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật, thuộc Tập đoàn Vingroup - đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.
7 tháng đầu 2026, theo thống kê của Motorcycles Data (MD), thị trường xe máy của Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô với khoảng 1,8 triệu xe bán ra, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2025. Riêng về xe máy điện, doanh số đạt 513.742 xe, tăng 97,2%, trong đó VinFast là thương hiệu bán chạy nhất.
Trong các dòng xe máy điện VinFast, VinFast Kinet khác biệt với dáng thể thao mạnh mẽ. Sở hữu bánh 14 inch, khoảng sáng gầm 160mm và yên cao 785mm, VinFast Kinet tổng thể thể thao, bề thế nhưng vẫn vừa vặn với vóc dáng người Việt.
VinFast Kinet gây ấn tượng bằng phần đầu xe góc cạnh, thân xe có nhiều đường nét dứt khoát và dáng cao ráo. Cùng đó là tỷ lệ thân xe được cân đối để chiếc xe vừa thể hiện rõ chất thể thao, vừa thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.
Động cơ công suất tối đa 5.200W cho phép Kinet tăng tốc 0-50km/h trong chưa tới 6 giây. Phản hồi nhanh ở dải tốc độ đô thị khiến chất thể thao được thể hiện rõ cả ở ngoại hình lẫn cảm giác cầm lái.
Trên Kinet, hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh được kết nối song song để cấp năng lượng cho hệ truyền động. Dù sử dụng cấu hình hai pin, Kinet vẫn có dung tích cốp 22 lít, đáp ứng nhu cầu cất vật dụng cá nhân khi đi làm hoặc di chuyển hằng ngày.
Hiện nay Kinet đang được VinFast áp dụng ưu đãi 6% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và mức hỗ trợ 2% tương đương 100% lệ phí trước bạ. Đây cũng là chương trình được áp dụng cho khách hàng lựa chọn tất cả các dòng xe máy VinFast hiện nay.
Ngoài ra, tùy điều kiện, người mua xe Kinet có thể được hưởng khuyến mại từ chương trình “TRI ÂN NGƯỜI PHỤNG SỰ - ĐỒNG HÀNH CHUYỂN ĐỔI XANH” với mức ưu đãi lên đến 5% và chương trình x3 quyền lợi dành cho thành viên Vinclub.
Tháng 9/2026, giá xe máy điện VinFast trên thị trường vẫn được duy trì ổn định.
Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 9/2026
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (đồng)
|VinFast Amio S2
|12 triệu
|VinFast Amio S
|11,6 triệu
|VinFast Evo Lite
|14,3 triệu
|VinFast Amio
|11,6 triệu
|VinFast Flazz
|14,2 triệu
|VinFast ZGoo
|13,3 triệu
|VinFast Kinet
|40 triệu
|VinFast Feliz II
|24,9 - 30,5 triệu
|VinFast Kyo
|30 triệu
|VinFast Flazz Max
|12,5 triệu
|VinFast Evo
|18,8 triệu
|VinFast Vero X 2025
|34,9 triệu
|VinFast Viper
|35 triệu
|VinFast Feliz II
|23 triệu
|VinFast Feliz 2025
|26 triệu
|VinFast Evo Grand
|22,5 triệu
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.