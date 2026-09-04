Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tại Việt Nam tháng 9/2026, bảng giá chi tiết và các chính sách ưu đãi sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

VinFast - thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật, thuộc Tập đoàn Vingroup - đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

7 tháng đầu 2026, theo thống kê của Motorcycles Data (MD), thị trường xe máy của Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô với khoảng 1,8 triệu xe bán ra, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2025. Riêng về xe máy điện, doanh số đạt 513.742 xe, tăng 97,2%, trong đó VinFast là thương hiệu bán chạy nhất.

VinFast triển khai chương trình “Tri ân người phụng sự - Đồng hành chuyển đổi xanh” đến hết 31/12/2026 với mức ưu đãi tới 5% khi mua xe máy điện.

Trong các dòng xe máy điện VinFast, VinFast Kinet khác biệt với dáng thể thao mạnh mẽ. Sở hữu bánh 14 inch, khoảng sáng gầm 160mm và yên cao 785mm, VinFast Kinet tổng thể thể thao, bề thế nhưng vẫn vừa vặn với vóc dáng người Việt.

VinFast Kinet gây ấn tượng bằng phần đầu xe góc cạnh, thân xe có nhiều đường nét dứt khoát và dáng cao ráo. Cùng đó là tỷ lệ thân xe được cân đối để chiếc xe vừa thể hiện rõ chất thể thao, vừa thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

Động cơ công suất tối đa 5.200W cho phép Kinet tăng tốc 0-50km/h trong chưa tới 6 giây. Phản hồi nhanh ở dải tốc độ đô thị khiến chất thể thao được thể hiện rõ cả ở ngoại hình lẫn cảm giác cầm lái.

Trên Kinet, hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh được kết nối song song để cấp năng lượng cho hệ truyền động. Dù sử dụng cấu hình hai pin, Kinet vẫn có dung tích cốp 22 lít, đáp ứng nhu cầu cất vật dụng cá nhân khi đi làm hoặc di chuyển hằng ngày.

Hiện nay Kinet đang được VinFast áp dụng ưu đãi 6% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và mức hỗ trợ 2% tương đương 100% lệ phí trước bạ. Đây cũng là chương trình được áp dụng cho khách hàng lựa chọn tất cả các dòng xe máy VinFast hiện nay.

Ngoài ra, tùy điều kiện, người mua xe Kinet có thể được hưởng khuyến mại từ chương trình “TRI ÂN NGƯỜI PHỤNG SỰ - ĐỒNG HÀNH CHUYỂN ĐỔI XANH” với mức ưu đãi lên đến 5% và chương trình x3 quyền lợi dành cho thành viên Vinclub.

Tháng 9/2026, giá xe máy điện VinFast trên thị trường vẫn được duy trì ổn định.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 9/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (đồng) VinFast Amio S2 12 triệu VinFast Amio S 11,6 triệu VinFast Evo Lite 14,3 triệu VinFast Amio 11,6 triệu VinFast Flazz 14,2 triệu VinFast ZGoo 13,3 triệu VinFast Kinet 40 triệu VinFast Feliz II 24,9 - 30,5 triệu VinFast Kyo 30 triệu VinFast Flazz Max 12,5 triệu VinFast Evo 18,8 triệu VinFast Vero X 2025 34,9 triệu VinFast Viper 35 triệu VinFast Feliz II 23 triệu VinFast Feliz 2025 26 triệu VinFast Evo Grand 22,5 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.