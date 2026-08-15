Bảng giá xe Hyundai Elantra mới nhất tháng 8/2026

Cập nhật giá xe Hyundai Elantra, giá lăn bánh chi tiết từng phiên bản mới nhất tháng 8/2026.

Hyundai Elantra ra mắt toàn cầu lần đầu tiên vào năm 1990. Tháng 5/2019, Hyundai Elantra bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 6 ra mắt thị trường Việt Nam. Hiện nay xe đang ở vòng đời thứ 7, được giới thiệu vào tháng 03/2020 tại Mỹ.

Ngày 14/10/2022, Hyundai Elantra thế hệ mới chính thức ra mắt khách hàng Việt với sự “lột xác” toàn diện, trở nên hiện đại, tiện nghi và mạnh mẽ hơn. Xe được ráp lắp trong nước, phân phối với 6 tùy chọn màu ngoại thất, gồm Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh và Đỏ.

Hyundai Elantra thế hệ mới mang phong cách thể thao nhờ ứng dụng ngôn ngữ thiết kế “Sensual Sportiness” mới. Trong đó, lưới tản nhiệt đa giác cỡ lớn với họa tiết bên trong tạo hình giống mặt cắt của đá quý.

Đèn pha được làm mới hoàn toàn, tạo hình vuốt sang 2 bên và nối liền tản nhiệt. Thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc nhọn cùng la-zăng đa chấu 2 tông màu thể thao.

Đuôi xe Elantra trông mềm mại và bắt mắt, dễ liên tưởng đến kết cấu của một chiếc coupe thể thao, thời thượng. Điểm thay đổi rõ nhất chính là cặp đèn hậu được làm lại hoàn toàn, thanh mảnh, nối liền nhau bởi dải LED mảnh, tạo thành hình chữ H, logo thương hiệu.

Khoang cabin của Hyundai Elantra mới rộng rãi, thoải mái nhờ gia tăng kích thước. Những chi tiết nhỏ như cửa gió điều hòa cũng được làm lại, thanh mảnh và ẩn vào 3 đường crom chạy ngang bảng táp-lô.

Màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 10,25 inch nối liền màn hình kỹ thuật số Digital 10,25 inch phía sau vô-lăng, hiển thị chủ đề theo Drivemode của xe hoặc theo sở thích của chủ nhân.

Hyundai Elantra có vô-lăng bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp các phím chức năng, có lẫy số. Ghế xe cũng bọc da, có chức năng sưởi và làm mát ghế. Riêng ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái nhờ gia tăng kích thước, có cửa gió điều hòa riêng.

Hyundai Elantra 2026 có 3 tùy chọn động cơ, bao gồm:

Động cơ 1.6L T-GDi trang bị trên bản N Line, cho công suất cực đại 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264,8 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Theo công bố từ hãng, bản N Line chỉ cần 7,7 giây để tăng tốc từ 0-100km/h.

Động cơ 2.0L MPI, sinh công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 191,2 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ 1.6L MPI, sản sinh công suất 127,5 mã lực và mô-men xoắn 154,6 Nm. Phiên bản động cơ này sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Cả 3 phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Các trang bị an toàn trên Hyundai Elantra mới gồm: 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM, hệ thống chống trộm Immobilizer, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ đỗ xe PAS 8 cảm biến trước và sau, cảm biến áp suất lốp, nhắc nhở bỏ quên hành khách ở hàng ghế sau.

Bảng giá xe Hyundai Elantra mới nhất tháng 8/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Hà Nội TP. HCM Tỉnh/ TP khác Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 670 659 640 Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 738 725 706 Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 805 791 772 Hyundai Elantra N Line 769 883 868 849

Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.