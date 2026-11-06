Cập nhật chi tiết giá xe Honda Lead tháng 11/2026 mới nhất với đầy đủ các phiên bản.

Honda Lead là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Honda Lead 2026 tiếp tục duy trì phong cách thiết kế thanh lịch, hiện đại với những đường nét bo tròn mềm mại, kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ tại các đô thị.

Không chỉ ghi điểm ở kiểu dáng, Honda Lead 2026 còn được đánh giá cao ở khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị động cơ eSP+ dung tích 125cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,1 lít/100 km.

Honda Lead màu đỏ đen. (Ảnh: Minhlongmoto)

Một trong những ưu điểm nổi bật của mẫu xe tay ga này là cốp xe có dung tích lên tới 37 lít, có thể chứa vừa 2 mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân thiết yếu như túi xách, áo mưa...

Bên cạnh đó, Honda Lead còn tích hợp nhiều tiện ích như hệ thống khóa thông minh Smart Key và công nghệ ngắt động cơ tạm thời Idling Stop.

Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt của Honda Lead được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh đột ngột. Trang bị này cũng góp phần tăng mức độ an toàn cho người lái trong những tình huống khẩn cấp.

Phanh ABS trên phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Về màu sắc, Honda Lead 2026 mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích và cá tính của người dùng. Các tùy chọn màu gồm bạc đen, xanh đen, đen nâu, trắng đen và đỏ đen.

Bảng giá xe máy Honda Lead tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, Honda Lead tiếp tục được bán ra thị trường với 3 phiên bản: Cao cấp, Đặc biệt và Tiêu chuẩn. Giá niêm yết của Honda Lead trong tháng 11/2026 không thay đổi so với tháng 10. Giá xe Honda Lead phiên bản Tiêu chuẩn thấp nhất 39.753.818 đồng. Giá xe Honda Lead phiên bản Đặc biệt cao nhất với 45.841.091 đồng.

Bảng giá xe Honda Lead tháng 11/2026 (Nguồn: Honda Việt Nam)

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (Đơn vị: VND) Honda Lead phiên bản Đặc biệt Bạc đen/Xanh đen/Đen nâu 45.841.091 Honda Lead phiên bản Cao cấp Trắng đen 41.913.818 Honda Lead phiên bản Tiêu chuẩn Đỏ đen 39.753.818

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, giá bán xe Honda Lead có thể thay đổi tùy đại lý Honda và khu vực bán xe.