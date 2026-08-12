HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bảng giá xe Honda BR-V mới nhất tháng 8/2026

Phan Hoàng/VTC News
|

Cập nhật giá xe Honda BR-V, giá lăn bánh chi tiết từng phiên bản mới nhất tháng 8/2026.

Honda BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ của Honda, được giới thiệu lần đầu vào tháng 8/2015 tại triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia.

Mẫu xe chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 4/7/2023 với 2 phiên bản được đưa về nước theo diện nhập khẩu nguyên chiếc.

Trong gia đình Honda thì BR-V định vị xếp dưới phân khúc của CR-V và HR-V. Xe có 6 tùy chọn màu gồm: Xanh, Đỏ, Trắng, Bạc, Đen, Xám.

Tổng thể ngoại hình Honda BR-V mạnh mẽ, nam tính và đậm chất SUV. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, gồm các thanh nan ngang xếp chồng lên nhau. Đèn pha LED tự động bật tắt thiết kế liền mạch lưới tản nhiệt đêm đến cái nhìn sang trọng, hiện đại.

Thân xe với những đường gân nổi khối chạy dọc, nối liền từ đèn chiếu sáng trước đến đèn hậu. Tay nắm cửa mạ crom, tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh/gập điện. Gương chiếu hậu ngoài có đế màu đen thể thao, tích hợp đèn báo rẽ.

Đuôi xe Honda BR-V có đèn hậu LED thiết kế mới. Ăng-ten vây cá, cánh lướt gió và ốp gầm đều màu bạc, tạo sự đồng điệu với tổng thể chiếc MPV cỡ nhỏ.

Honda BR-V sở hữu khoang cabin rộng rãi và nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Mọi thứ trên bảng táp-lô đều được sắp đặt gọn gàng, dễ sử dụng với cửa gió điều hòa đặt cao, phía dưới là màn hình giải trí trung tâm 7 inch tiêu chuẩn, hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto, kết nối Bluetooth và ra lệnh bằng giọng nói.

Hệ thống phím bấm điều chỉnh các tiện ích trên xe. Vô-lăng 3 chấu viền kim loại, có thể điều chỉnh cao, thấp, tích hợp các phím chức năng. Ngay phía sau bố trí đồng hồ kỹ thuật số kết hợp giữa analogue và màn hình đa thông tin 4,2 inch.

Các trang bị tiện ích đáng chú ý khác trên Honda BR-V 2026 có thể kể đến: chìa khóa thông minh có tính năng khởi động máy và bật/tắt điều hòa từ xa; khóa cửa tự động; hệ thống âm thanh 4 tiêu chuẩn; điều hòa tự động 2 vùng, có cửa gió cho hàng ghế sau,...

Honda BR-V được trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút.

Kết nối với đó là hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái, gồm Normal, Eco và Sport.

Honda BR-V trang bị gói công nghệ Honda Sensing trên cả 2 phiên bản đang bán tại Việt Nam, bao gồm loạt công nghệ vượt trội: Hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, tránh cướp ga, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo khởi hành. Bản L có thêm camera hỗ trợ quan sát làn đường LaneWatch.

Bảng giá xe Honda BR-V tháng 8/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ)
Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác
Honda BR-V G 629 720 708 694
Honda BR-V L 705 806 791 778

Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Công an đề nghị 1228 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

honda

Honda BR-V

báo mới

VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại