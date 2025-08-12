Xe số Blade 110 trong tháng 8 tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, thể thao và đặc biệt với 3 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đen xanh, đen đỏ và đen.

So với tháng 7, giá niêm yết xe máy Honda Blade 110 trong tháng 8 không có sự thay đổi. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn đang có giá bán 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn đang có giá bán 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao vẫn đang có giá bán 21.943.637 đồng.

Honda Blade 110 phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Blade 110 là mẫu xe số giá rẻ của hãng Honda, sở hữu kiểu dáng năng động, trẻ trung phù hợp với mọi người dùng và mang tính tiện lợi cao. Đặc biệt, xe số Blade 110 còn được hãng Honda trang bị cho khối động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và có khả năng tiết kiệm xăng vượt trội, giúp tiết kiệm được chi phí trong quá trình sử dụng.

Tại các đại lý, giá xe Blade 110 trong tháng 8 này không có sự biến động. Giá thực tế hiện cao hơn giá đề xuất khoảng 3.529.091 - 3.656.363 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Blade 110 bản thể thao.

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Đen xanh 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Phiên bản đặc biệt Đen 20.470.909 24.000.000 3.529.091 Phiên bản thể thao Đen xanh 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen đỏ 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen 21.943.637 25.600.000 3.656.363

Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí trước bạ, phí ra biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm, đại lý và khu vực bán.



