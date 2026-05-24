Bảng giá thu cũ đổi mới điện thoại Xiaomi hè 2026 tăng bất ngờ

Trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp smartphone tăng mạnh trước mùa hè, các chương trình thu cũ đổi mới điện thoại Xiaomi tiếp tục trở thành một lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Tham khảo bảng giá thu cũ điện thoại Xiaomi tại hệ thống cửa hàng Viettablet - Chiến Thần Định Giá, hàng loạt mẫu Xiaomi, Redmi và Poco đang có mức thu khá tốt, đặc biệt ở nhóm máy cận cao cấp và flagship thế hệ mới.

Ở phân khúc cao cấp, Xiaomi 15 Ultra đang là dòng máy có mức thu cũ cao nhất trong tháng này. Phiên bản 1TB hiện được thu lại tới mức 19,9 triệu đồng, trong khi bản 512GB đạt khoảng 17,9 triệu đồng. So với giá bán máy mới, mức khấu hao được đánh giá khá dễ chịu đối với một mẫu flagship Android.

Trong khi đó, Xiaomi 15 phiên bản 512GB hiện có giá thu khoảng 11,9 triệu đồng, bản 256GB ghi nhận mức thu gần 10 triệu đồng. Theo nhiều chuyên gia bán lẻ, đây là nhóm sản phẩm có thanh khoản khá tốt nhờ thiết kế mới, hiệu năng mạnh mẽ và lượng người dùng trung thành ổn định.

Ông Trần Đình Quân - Đại diện hệ thống cửa hàng Viettablet nhận định: "Xiaomi hiện có xu hướng đổi máy sớm hơn trước, thay vì dùng 3-4 năm như giai đoạn cũ. Việc giá thu cũ được duy trì ở mức cao giúp khách hàng dễ dàng bù thêm ít chi phí để lên đời flagship mới.

Bảng giá thu cũ các dòng Xiaomi và Poco tháng 5/2026 tại Viettablet

Không chỉ nhóm flagship, phân khúc tầm trung cũng đang có nhiều diễn biến đáng chú ý. Dòng Redmi Note 15 series hiện cũng ghi nhận lượng giao dịch thu cũ đáng kể nhờ mức giá dễ tiếp cận và cấu hình ổn định.

Cụ thể, Redmi Note 15 Pro 5G phiên bản 12GB/512GB có giá thu lên tới 8,5 triệu đồng, thuộc nhóm giữ giá tốt nhất trong phân khúc cận cao cấp. Bản 12GB/256GB thậm chí đang được thu khoảng 7,5 triệu đồng, gần tương đương với giá bán mới của một số dòng máy khác trong cùng phân khúc.

Các model Redmi Note 15 5G cũng được duy trì mức giá thu tương đối khả quan. Phiên bản 8GB/256GB hiện được thu khoảng 4,9 triệu, trong khi bản 6GB/128GB đạt khoảng 4,5 triệu đồng. Đây được xem là mức giá đủ hấp dẫn để nhiều người dùng cân nhắc đổi sáng các model đời mới hơn trong cùng một hệ sinh thái.

Ở nhóm gaming phone hiệu năng cao, Poco tiếp tục cho thấy sức hút riêng trên thị trường thu máy cũ. Poco X8 Pro Max phiên bản 512GB hiện đang được thu tới 11,99 triệu đồng, chỉ thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với giá bán máy mới. Trong khi đó, bản 256GB đạt mức 10,5 triệu đồng. Đặc biệt, Poco X8 Pro đang gây chú ý khi mức giá thu cũ gần tương đương với giá máy mới khoảng 6-8 triệu đồng. Có thể thấy, Poco hiện đã vượt khỏi hình ảnh "điện thoại cấu hình rẻ" để trở thành lựa chọn chính cho nhóm game thủ phổ thông. Nhờ đó, giá trị bán lại của các model Poco đời mới cũng được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước.

Trong khi đó, nhóm smartphone phổ thông như Redmi 14C hay Redmi 15C ghi nhận mức thu dao động từ 1,5 đến 1,9 triệu đồng tùy phiên bản. Dù giá trị không quá cao, đây vẫn là nhóm sản phẩm có lượng giao dịch ổn định nhờ tính phù hợp cho nhu cầu học tập, liên lạc cơ bản hoặc dùng làm máy phụ. Cụ thể, Redmi 14C phiên bản 4GB/128GB hiện được thu khoảng 1,5 triệu đồng, còn bản 6GB/128GB đạt khoảng 1,7 triệu đồng.

Bảng giá thu cũ các dòng Xiaomi Redmi tháng 5/2026 tại Viettablet

Theo anh Nguyễn Hữu Thọ - Cửa hàng trường Viettablet chi nhánh Cao Thắng cho biết: "Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến giá thu cũ hiện nay chính là ngoại hình máy, thời gian bảo hành và tình trạng linh kiện. Những máy còn đầy đủ hộp, phụ kiện chính hãng hoặc chưa từng sửa chữa thường có giá thu cao hơn từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng".

Nhìn chung, xu hướng thu cũ đổi mới không còn chỉ xuất hiện ở nhóm người dùng cao cấp mà đã lan rộng sang phân khúc phổ thông. Việc nhiều model Xiaomi giữ giá tốt trong tháng 5 đã tạo độc lực lớn cho thị trường nâng cấp smartphone giữa năm 2026. Với người dùng Xiaomi, đây có thể xem là thời điểm phù hợp để cân nhắc lên đời thiết bị mà vẫn tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể.