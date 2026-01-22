Bảng giá Honda Vision tháng 1/2026: "Vua tay ga" giữ giá niêm yết, đại lý chênh lệch ra sao dịp cận Tết?

Sau hơn một thập kỷ thống trị đường phố Việt, Honda Vision 2026 tiếp tục ghi điểm nhờ sự "lột xác" về ngoại hình lẫn công nghệ. Điểm nhấn của phiên bản năm nay là sự xuất hiện của màu Bạc Nhám (trên bản Thể thao) hoàn toàn mới, kết hợp cùng tay dắt sau sơn đen và bộ tem thiết kế đồng bộ, mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát đặc trưng của dòng SH. Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng khối động cơ eSP 110cc bền bỉ, tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố tiên quyết khiến mẫu xe này được lòng đại đa số người dùng Việt.

Hiện tại, Honda Việt Nam vẫn phân phối 5 phiên bản chính gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt, Thể thao và Cổ điển với 8 tùy chọn màu sắc. Tin vui cho khách hàng là so với thời điểm cuối năm 2025, giá niêm yết chính hãng trong tháng 1/2026 không có sự biến động, khởi điểm từ hơn 31 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý rằng Honda luôn là hãng xe có mức giá thực tế tại đại lý "biến thiên" mạnh nhất, thường cao hơn giá đề xuất tùy thuộc vào độ "hot" của từng phiên bản và màu sắc tại từng khu vực.

Dù mức giá đề xuất từ hãng vẫn duy trì sự ổn định, nhưng để thực sự sở hữu xe lăn bánh chơi Tết, người tiêu dùng cần chuẩn bị tâm lý cho khoản chi phí chênh lệch tại các đại lý (HEAD), đặc biệt là với phiên bản Tiêu chuẩn đang khan hàng.

Chi tiết bảng giá niêm yết Honda Vision mới nhất tháng 1/2026:

Phiên bản Màu sắc chủ đạo Giá niêm yết (VNĐ) Tiêu chuẩn Trắng Đen 31.310.182 Cao cấp Xanh Đen / Đỏ Đen 32.979.273 Đặc biệt Nâu Đen 34.353.818 Thể thao Đen / Xám Đen 36.612.000 Cổ điển Vàng Đen Bạc / Xanh Đen Bạc 36.612.000

Lưu ý: Mức giá trên là giá niêm yết từ nhà sản xuất. Giá lăn bánh thực tế sẽ bao gồm thêm phí trước bạ, phí cấp biển số và giá bán chênh lệch tùy theo chính sách của từng đại lý.

Theo khảo sát tại các đại lý Honda Ủy nhiệm, mức chênh lệch giá bán ra so với giá niêm yết khoảng từ 4.220.727 - 5.689.818 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Vision phiên bản tiêu chuẩn.